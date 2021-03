Ελλάκτωρ: Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προτείνουν Μπάκος-Καϋμενάκης

Την πρότασή τους για τη νέα διοίκηση της Ελλάκτωρ έχουν καταθέσει οι κ. Δημητρίος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, μέτοχοι μειοψηφίας της εισηγμένης, εν όψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 2ας Απριλίου.

Σημειώνεται ότι το εφοπλιστικό δίδυμο που ελέγχει ποσοστό άνω του 25% στην εισηγμένη (απέκτησε επιπλέον 3,3 εκατ. μετοχές όπως γνωστοποίησε στις χρηματιστηριακές αρχές), έχει ζητήσει ανάκληση της νέας διοίκησης της Eλλάκτωρ και τον ορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου με πλήρη πενταετή θητεία που θα αποτελείται από τους:

1. Αλέξανδρος Εξάρχου

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, είναι νομικός που έχει εκτεταμένη εμπειρία σε όλους τους κλάδους των κατασκευών. Έχει διευθύνει εταιρείες με αντικείμενο μελέτες έργων (ENM) project Managment ( Leead ) quantity surveyor (Nexus) construction contracts and disputes και έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ από τον Ιούλιο 2018 μέχρι τον Ιανουάριο 2021. Έχει σπουδάσει στην Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Manchester στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές και πήρε Μάστερ.

2. Γιάννης Κατσούδας

Ο Γιάννης Κατσούδας είναι νομικός ειδικευμένος σε θέματα ναυτιλίας, ναυτιλιακών εταιρειών, βιομηχανιών επεξεργασίας πετρελαίου και παραγωγής ενέργειας. Έχει ασχοληθεί με υποθέσεις εξαγορών εταιρειών, ήταν επικεφαλής νομικού τμήματος εταιρείας ενέργειας και μέλος ΔΣ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Leicester, στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου έκανε και μεταπτυχιακό (LLM) στο εμπορικό Δίκαιο. Διαθέτει και δεύτερο μεταπτυχιακό πτυχίο (LLM) από το City Law School του University of London.

3. Αλέξης Κομνηνός

Ο Αλέξης Κομνηνός έχει εργαστεί στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο απ’ το 1994. Έχει διατελέσει στέλεχος της Merrill Lynch International Private Banking Group, διευθυντής private banking του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας καθώς και διευθυντής wealth management της Marfin Egnatia Bank.

Έχει επίσης διατελέσει διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος κλινικών και εμπορικών εταιρειών του Ομίλου Υγεία και έως τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, πρόεδρος της επιτροπής προσλήψεων και αμοιβών και μέλος της επιτροπής ελέγχου.

Σήμερα δραστηριοποιείται στη Euromedica, ασχολούμενος με την εξυγίανση και αναδιάρθρωση της εταιρείας. Επίσης, εργάζεται στην Α.Ε. Τσιμέντων TITAN ως ειδικός σύμβουλος της διοίκησης.

Κατέχει Β.Α. στα οικονομικά από το Brown University, Μ.Sc. από το New York University των Η.Π.Α, καθώς και MBA από το Institute for Management Development (I.M.D.) της Ελβετίας

4. Σταυρούλα Ξαρχάκου

Η Σταυρούλα Ξαρχάκου, είναι πολιτικός μηχανικός με μακρά εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών έργων. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος της τεχνικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ όπου κατείχε επιτελικές θέσεις. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού πτυχίου (MBA) από το Southeastern College. Έχει διατελέσει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Ανεξάρτητα - Μη εκτελεστικά Μέλη

5. Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης

Ο κ .Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean Baltic Bank. Διαθέτει σημαντική εμπειρία τραπεζικών εργασιών καθώς διατέλεσε στέλεχος μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως First National Bank of Chicago, Greyhound Corp.κ.α. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Euro Finance Services S.Α και ναυτιλιακών εταιρειών. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ, μεταπτυχιακά στο Waterloo University Ontario ίου Καναδά και είναι απόφοιτος σε προγράμματα επιμόρφωσης στο INSEAD και First National Bank of Chicago Banking School Chicago στις ΗΠΑ.

6. Γιώργος Κυριακός

Ο Γιώργος Κυριακός έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και στον τραπεζικό τομέα. Είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε διαφορετικά διοικητικό συμβούλια στην Ελλάδα από το 2010. Κατέχει τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Optima bank. Είναι επίσης ειδικός σύμβουλος Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ιδιωτικοποιήσεων για Nestor Advisors. Εχει διατελέσει Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών υπεύθυνος για τις ΔΕΚΟ και ιδιωτικοποιήσεις. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και κατέχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Ντένβερ και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Έχει παρακολουθήσει σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο INSEAD στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

7. Αντώνιος Τσαλαπόρτας

Ο Αντώνιος Τσαλαπόρτας, δικαστικός, πρώην Αρεοπαγίτης, είχε τοποθετηθεί στο Τέταρτο πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Δίδασκε δεκαπέντε έτη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό πτυχίο από την Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι συγγραφέας πολλών νομικών εργασιών.

8. Κωνσταντίνα Κατσίφα

Η Κωνσταντίνα Κατσίφα, είναι δικηγόρος παρ Αρείω Πάγο και εξασκεί την δικηγορία πάνω από τριάντα χρόνια. Έχει εργαστεί σε πολλές τράπεζες και ειδικεύεται στο εμπορικό και εμπράγματα δίκαιο. Έχει συνεργαστεί με κατασκευαστικές και τουριστικές εταιρείες.

9. Ηλέκτρα Παναγιωτοπούλου

Η Ηλέκτρα Παναγιωτοπούλου, είναι νομικός και συνεργάζεται με την δικηγορική εταιρεία Shoreside Law. Διατέλεσε εταίρος στην Holman Fenwick Willan International καθώς και στην Hill Dickinson LLP στο Λονδίνο. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Sussex και στο College of Law στο Λονδίνο.

Σημειώνεται ότι σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η εισηγμένη αναφέρει ότι με βάση την ενημέρωση που έχει απο τη μέτοχο Greenhill Investments, απέκτησε 3.333.333 μετοχές της Ελλάκτωρ (ποσοστό 1,5557%), με το ποσοστό των κ. Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη να παραμένει άνω του ορίου του 25%.

*Δείτε την ανακοίνωση της εισηγμένης στο χρηματιστήριο στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".