Σαράντης: Σχέδια για νέες εξαγορές που θα φέρουν αποδόσεις

Σχέδια βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, σταθερές πωλήσεις στο α’ τρίμηνο του 2021 και εξαγορές που θα αντισταθμίσουν την κερδοφορία που θα χαθεί με την σταδιακή μεταβίβαση του μεριδίου στην Estee Lauder τα επόμενα χρόνια ανακοίνωσε στους θεσμικούς επενδυτές η διοίκηση του ομίλου Σαράντη, λίγο μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης να προτείνει μέρισμα αυξημένο κατά 34%, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ (0,2146614 ευρώ ανά μετοχή) στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα στο α' τρίμηνο του 2021. Αν και το lockdown μετρά περισσότερες μέρες σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020, το κανάλι του supermarket και του φαρμακείου και η ζήτηση για προϊόντα προσωπικής φροντίδας και οικιακής χρήσης ευνόησαν τις επιδόσεις. Επίσης η ανάπτυξη σε επίπεδο like for like διαμορφώθηκε σε 3% για την Ελλάδα και 0% για το εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν στο πλαίσιο conference call ο Κώστας Ροζακέας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου και η Ελένη Παππά, επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας.

Στους στόχους του ομίλου είναι η βελτίωση του περιθωρίου των κερδών εκμετάλλευσης (EBIT margin). Συγκεκριμένα, στις προθέσεις της διοίκησης είναι η βελτίωση κατά 0,5%, όπως ανέφερε ο κ. Ροζακέας, που μίλησε επίσης για δυνητικές εξαγορές μετά το α’ εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας ότι διενεργούνται σχετικές συζητήσεις, οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Εξαγορές αναμένεται να χρηματοδοτήσει ο όμιλος και με το τίμημα που θα εισπράξει από τη μεταβίβαση του ποσοστού του στην κοινή εταιρεία με την Estee Lauder, συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ (με βάση την τρέχουσα αξία στα βιβλία του) σε συνέχεια της τροποποίησης της συμφωνίας (Shareholding Agreement).

Μέχρι το 2028, με βάση τη συμφωνία, η Estee Lauder θα εξαγοράζει μετοχές που κατέχει ο ελληνικός όμιλος, σταδιακά στις επόμενες οικονομικές χρήσεις (αυξάνοντας το ποσοστό της κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 και 30 Ιουνίου 2027 κατά 9%, 25% και 15% αντίστοιχα). Σήμερα στην κοινή εταιρεία, την ELCA Cosmetics Ltd (ELCA), ο όμιλος Σαράντη κατέχει το 49% και η The Estee Lauder Companies Inc. το 51%.

Με τις νέες εξαγορές ο όμιλος Σαράντη εκτιμά ότι θα καλύψει τα κέρδη που γράφει σήμερα από τις επιδόσεις της Estee Lauder, ήτοι 11-12 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη - ενώ 5% είναι η ανάπτυξη πωλήσεων της μάρκας, όπως αναφέρθηκε, χάρης στις καλές επιδόσεις του e-shop και την πιστότητα που επιβεβαιώθηκε με πιστούς πελάτες εν μέσω πανδημίας.

Επιπλέον, η “απώλεια” της Estee Lauder, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου θα καλυφθεί με νέες συνεργασίες, που σήμερα αποκλείονται λόγω των δεσμεύσεων της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ο κ. Ροζακέας έφερε ως παράδειγμα τη συμφωνία με την Coty αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι δυνητικές ευκαιρίες για συμφωνίες θα πρέπει να αναζητηθούν και από το 2024, όταν θα αρχίσει να περιορίζεται το σημερινό μερίδιο στην κοινή εταιρεία με τον αμερικανικό οίκο.

Οι επενδύσεις

Οι επενδύσεις υπολογίζονται σε 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3 εκατ. ευρώ κεφαλαιουχικές δαπάνες και 12 εκατ. ευρώ για την επόμενη φάση χρηματοδότησης της επέκτασης του εργοστασίου Pοlipak στην Πολωνία. Η επένδυση ξεκίνησε με 12 εκατ. ευρώ το 2020 και θα συνεχιστεί με άλλα 12 εκατ. ευρώ το 2021. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση, ενώ θα παράγει νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένα από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020, σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ολοκληρώθηκε η εξαγορά των πολωνικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας LUKSJA ενώ ολοκληρώθηκε και η επένδυση για την επέκταση του εργοστασίου παραγωγής του ομίλου στα Οινόφυτα, που αφορά μεταξύ άλλων την γραμμή παραγωγής αντισηπτικών. Ολοκληρώθηκε επίσης η απορρόφηση της παραγωγής των προϊόντων προσωπικής φροντίδας Indulona.

Αναφορικά με το μέρισμα, μετά την απόφαση για σημαντική αύξηση κατά 34% φέτος η Σαράντης θα επανέλθει στην παραδοσιακή μερισματική πολιτική που θέλει τη διανομή μερίσματος στο 1/3 της καθαρής κερδοφορίας της μητρικής.