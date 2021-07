Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Στις 15 Ιουλίου αναμένεται να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές των ενδιαφερόμενων επενδυτών για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, μετά την άρση των νομοθετικών εκκρεμοτήτων.

Η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά σε ρυθμίσεις για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του ελληνικού δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών υγείας, που ψηφίσθηκε από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 30 Ιουνίου.

Έτσι, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, καθώς οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν, ήταν προαπαιτούμενο της ιδιωτικοποίησης. Από τα έξι επιλέξιμα σχήματα που πέρασαν στη β’ φάση, το Fund KKP, που διεκδικεί και τον ΔΕΔΔΗΕ, έχει αποχωρήσει εδώ και πολύ καιρό. Απομένει να φανεί πόσοι από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους παραμένουν «ζεστοί» και θα υποβάλουν τελικά προσφορά την καταληκτική ημερομηνία. Στην κούρσα συμμετέχουν θεωρητικά οι EP Investment Advisors, First State Investments, Italgas SpA, Macquarie (διεκδικεί και τον ΔΕΔΔΗΕ) και η κοινοπραξία Sino-Cee Fund & Shanghai Dazhong Public utilities Co Ltd.

Η τροπολογία του ΥΠΕΝ προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού για τον επιμερισμό της υποανάκτησης του Απαιτούμενου Εσόδου μιας ΕΔΑ, ώστε να μπορεί να καλύπτεται από τις δύο άλλες, με δυνατότητα συμψηφισμού των εσόδων τους κατά την ίδια περίοδο εκκαθάρισης. Κατά έναν τρόπο, δηλαδή, συγχρονίζεται, αντί της ενοποίησης, η περιουσιακή βάση των τριών ΕΔΑ, Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και ΔΕΔΑ, που είναι υπό «τη σκέπη» της ΔΕΠΑ Υποδομών. Αν προκύψει και πάλι υποανάκτηση, τότε η ανακτήσιμη διαφορά προβλέπεται να καλυφθεί με ανάλογη προσαρμογή των τιμολογίων και των τριών ΕΔΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβάρυνση των τιμολογίων ανά κατηγορία καταναλωτών να είναι ίδια ανά μονάδα ενέργειας για τα δίκτυα διανομής και των τριών εταιρειών. Έτσι, αποφεύγεται ο σκόπελος η ΔΕΔΑ να προβεί σε πολύ υψηλές χρεώσεις δικτύου, καθώς η πελατειακή βάση της είναι μικρή, τη στιγμή που υλοποιεί σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 272,5 εκατ. ευρώ για την 5ετία 2021-2025. Με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που προβλέπει η τροπολογία, ένα μέρος της απόσβεσης των επενδύσεων της ΔΕΔΑ θα καλυφθεί επί της ουσίας από τις δύο άλλες ΕΔΑ, μέσω ανατιμήσεων των τιμολογίων και των τριών εταιρειών.

Επίσης, ρυθμίζεται το ζήτημα της παράτασης των αδειών διανομής και διαχείρισης των αντίστοιχων δικτύων διανομής για επιπλέον 30 χρόνια από 20 χρόνια που ίσχυε ως τώρα, με αίτημα προς τη ΡΑΕ και έκδοση απλής διαπιστωτικής πράξης από τον Ρυθμιστή. Ακόμη, ρυθμίζονται και τα θέματα απένταξης γεωγραφικής περιοχής από το πρόγραμμα ανάπτυξης μιας ΕΔΑ. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, η ΡΑΕ να έχει αυτό το δικαίωμα, εφόσον διαπιστώσει καθυστέρηση πάνω από 18 μήνες στην ολοκλήρωση του δικτύου στην εν λόγω περιοχή, αν αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην υπαιτιότητα της ΕΔΑ και δεν αιτιολογείται τεκμηριωμένα. Έτσι, αποκλείονται περιπτώσεις απένταξης περιοχών και απόδοσής τους σε τρίτους επενδυτές για καθυστερήσεις που οφείλονται σε τρίτα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή μεταβολές νομοθεσίας ή έκτακτες συνθήκες.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, αποκτά παράλληλα με το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ και 35% ΕΛ.ΠΕ.) και το 100% της ΕΔΑ Αττικής, το 100% της ΔΕΔΑ και το 51% της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας. Για το υπόλοιπο 49% της τελευταίας, που κατέχει σήμερα η ENI Gas e Luce, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή προσφορά, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών. Για τους όρους της συναλλαγής υπήρξε συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ Υποδομών και της ιταλικής εταιρείας τον περασμένο Απρίλιο. Το τίμημα για το μερίδιο της ΕΝΙ θα προσδιοριστεί με βάση συγκεκριμένη φόρμουλα αποτίμησης που έχει συμφωνηθεί.