Στη τελική ευθεία η ανάπτυξη των αιολικών της ΔΕΗ στη Κρήτη

Στη φάση της υλοποίησης προχωρά η ανάπτυξη του μεγάλου portfolio αιολικών πάρκων στα βουνά της Κρήτης που είχε εξαγοράσει πέρυσι η ΔΕΗ από τους ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά μέσω μιας συμφωνίας - πλαίσιο συνολικής αξίας 176 εκατ ευρώ που περιελάμβανε και τη μεταβίβαση σειράς άλλων assets.

Στη πράξη πρόκειται για τo περυσινό deal μέσω της οποίας η ΔΕΗ μπαίνει έναντι 100 εκατ. ευρώ στη πολλά υποσχόμενη και ανεκμετάλλευτη αγορά αιολικών της Κρήτης, αποκτώντας όλο το χαρτοφυλάκιο του ομίλου Κοπελούζου, που αφορά όχι μόνο αδειοδοτημένα έργα, αλλά κυρίως projects με «κλειδωμένη» χωρητικότητα στο καλώδιο Αττική - Κρήτη. Εργα δηλαδή με εγγύηση ότι θα πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης, κάτι που δύσκολα μπορεί κανείς να βρει σήμερα στην ελληνική αγορά.

Στη δε, περίπτωση του ομίλου Κοπελούζου, το κλειδί της συμφωνίας ήταν η είσοδός του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕH με μερίδιο 1,5%. Τόσο είναι το ποσοστό των 5.733.006 μετοχών που αγόρασε από τη ΔΕΗ, αξίας 76,3 εκατομμυρίων, τα οποία αποτελούν μέρος του τιμήματος της συμφωνίας, με το υπόλοιπο ποσό των 23,8 να αφορά μετρητά.

Στην περυσινή εξαγορά αναφέρονται με λεπτομέρειες οι προ ημερών οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τις οποίες ο ελληνικός όμιλος απέκτησε στις 18 Ιουνίου συνολικά 31 εταιρείες με άδειες για αιολικά πάρκα στην Κρήτη συνολικής ισχύος που αγγίζει το 1 GW (968,5 MW για την ακρίβεια). Τις εταιρείες αυτές ενσωμάτωσε η ΔΕH, αφού πρώτα εξαγόρασε το 100% των μετοχών τους.

Στο συμφωνητικό αγοράς των μετοχών περιλαμβάνεται και όρος για ενδεχόμενο επιπλέον τίμημα ανάλογα με την επίτευξη προσυμφωνημένων ορόσημων (3 στάδια) κατά τη διαδικασία κατασκευής των έργων ΑΠΕ, στην ανάπτυξη των οποίων θα έχουν συμμετοχή και οι πωλητές.

Ο όρος για το επιπλέον τίμημα ισχύει στο σενάριο που τα έργα επιτευχθούν εντός χρονικού διαστήματος 11 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται επιστροφή μέρους του τιμήματος στην ΔΕΗ υπό προϋποθέσεις.

Εξαγορά επιπλέον ποσοστού στο έργο της Αλεξανδρούπολης

Το κεφάλαιο «Κρήτη» ήταν ένα από τα βασικά σημεία της περυσινής συμφωνίας, με κυρίαρχο το γεγονός, όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα έργα που απέκτησε η ΔΕH είναι αιολικά πάρκα με εγγυημένη τη πώληση της παραγόμενης ενέργειας.

Εμπλουτίζοντας το πράσινο portfolio της και προσθέτοντας νέα αιολική δύναμη πυρός, όπως η επίσης περυσινή συμφωνία με τη Macquairie, ενισχύει τη δυνατότητά της να παράγει και να πουλάει στον βαλκανικό «διάδρομο» πράσινη ενέργεια επί 24ώρου βάσεως, πόσο μάλλον όταν αποκτά και την πλειοψηφία στην αμιγώς εξαγωγική μονάδα ηλεκτρισμού της Αλεξανδρούπολης.

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί επίσης τμήμα της περυσινής συμφωνίας «πακέτο» μεταξύ της ΔΕH και των ομίλων Κοπελούζου και Σαμαρά, συνολικής αξίας 176 εκατ. ευρώ, η οποία περιελάμβανε και την απόκτηση άλλων assets. Τέτοια ήταν η πώληση στη ΔΕH ποσοστού 20% που κατείχε η Damco Energy, θυγατρική του ομίλου Κοπελούζου στην υπό κατασκευή μονάδα φυσικού αέριου της Αλεξανδρούπολης, έναντι 12,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η σχετική εξαγορά έκλεισε στις 27 Ιουνίου. Τώρα, η συμμετοχή της ΔΕH στη συγκεκριμένη μονάδα που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2027 ανέρχεται σε 71%, με το υπόλοιπο 29% να ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Στην ίδια συμφωνία πλαίσιο προβλέπονταν επίσης η εξαγορά από τη ΔΕH του ποσοστού του ομίλου Κοπελούζου στο θαλάσσιο αιολικό πάρκο του Θρακικού Πελάγους, καθώς και ενός πακέτου έργων ΑΠΕ στη Μάνη, ύψους 21,8 εκατ. ευρώ.

Σύσταση της PPC Productie Romania

Ενα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ αφορά την ίδρυση στις 6 Ιουνίου μιας ακόμη θυγατρικής του ομίλου στη Ρουμανία, της PPC Productie Romania.

Βασικός μέτοχος είναι η PPC Romania και βασικό αντικείμενο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κίνηση που πιθανότητα συνδέεται με το σχέδιο της ΔΕH να ρίξει το βάρος στην ευέλικτη παραγωγή που πέρα από τις μπαταρίες, περιλαμβάνει όπως έχει δηλώσει ο CEO Γιώργος Στάσσης και μικρές ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου (peakers).

Είναι ο τύπος των μονάδων που μπαίνουν στο σύστημα για να καλύψουν τις αιχμές της ζήτησης (peaks). Το σχέδιο είναι ένα ακόμη «αντίμετρο» στις πολλές και όλο και πιο συχνές διακυμάνσεις τιμών που θα βλέπουμε από εδώ και πέρα στις αγορές και πρόκειται να πάρει μπροστά στα τέλη του έτους.

Στη παρούσα φάση η επιχείρηση εξετάζει, όπως έχει γράψει το Euro2day.gr δύο σενάρια για κατασκευή τέτοιων σταθμών με τουρμπίνες ανοικτού κύκλου (OCGTs), που χαρακτηρίζονται από το γρήγορο start-up time και την ταχεία αύξηση στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Ενα σενάριο που προβλέπει πολλές μικρές τέτοιες μονάδες στη γείτονα, π.χ. 2 έως 4, έκαστη ισχύος 100-150 MW, και ένα δεύτερο που αφορά μόνο μια και μεγαλύτερη μονάδα, της τάξης των 300 MW.