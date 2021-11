Διοικητικές αλλαγές κορυφής σε Alpha Finance και Alpha Asset Management

Νέα σελίδα για τις δύο θυγατρικές της εταιρείες, Alpha Finance και Alpha Asset Management, δρομολογεί η Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, από την 1.1.2022 Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Finance αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Κωστόπουλος, μέχρι σήμερα επικεφαλής της Διεύθυνσης Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές (IR) του Ομίλου.

Από την ίδια ημερομηνία, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, έως σήμερα Διευθυντής Προϋπολογισμού και Ελέγχου της Αlpha Bank.

Οι κ.κ. Κωστόπουλος και Αντωνόπουλος διαδέχονται τους Πάρι Βασιλειάδη και Κίμωνα Βολίκα, τους οποίους ο Όμιλος της Αlpha Bank ευχαριστεί για την πολυετή και ουσιαστική τους προσφορά.

Σύγχρονες Υπηρεσίες προς Ιδιώτες, Επιχειρήσεις και Θεσμικούς

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το φιλόδοξο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας θέτει τον Πελάτη στο επίκεντρο των ενεργειών της, με στόχο την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών και εξατομικευμένων προϊόντων, σχεδιάζοντας προτάσεις αξίας κατάλληλες στο προφίλ κάθε Πελάτη, και τη βελτίωση της εξυπηρέτησής του. Η διοικητική ανανέωση των δύο θυγατρικών συνδέει την αξιοπιστία και τις υψηλές επιδόσεις με την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και νέων ψηφιακών δυνατοτήτων που θα καταστήσουν τις προτάσεις τους πρώτη επιλογή.

Η Αlpha Bank έχει ισχυρή παράδοση, τόσο στις χρηματιστηριακές εργασίες, καθώς ήταν από τους πρώτους που ίδρυσε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία το 1989, όσο και στα Αμοιβαία Κεφάλαια, με την Alpha Α.Ε.Δ.Α.Κ να ιδρύεται τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Με τις δύο εταιρείες μπήκαν οι βάσεις, ώστε ο Όμιλος τις επόμενες δεκαετίες να διακριθεί και να γίνει σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες του στον τομέα των επενδύσεων.

Πλέον, σε μία περίοδο που η Οικονομία και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της χώρας επιστρέφουν σε τροχιά στέρεης ανάπτυξης, Alpha Finance και Alpha Asset Management ισχυροποιούνται περαιτέρω, με σκοπό να είναι πρωταγωνιστές στις κεφαλαιαγορές. Η πρώτη μέσα από μία πλήρη δέσμη λύσεων παρέχει χρηματιστηριακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές αλλά και στους ιδιώτες πελάτες μέσα από μια συνεχώς αναβαθμιζόμενη πλατφόρμα ηλεκτρονικών δικτύων, ενώ παράλληλα στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, πρωταγωνιστώντας στην άντληση μετοχικών και ομολογιακών κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά.

Η Alpha Asset Management μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και κατανομή περιουσίας παράγει αξία για τους ιδιώτες και θεσμικούς Πελάτες της Τράπεζας, όπως αποτυπώνεται στη διαχρονική επίτευξη υψηλών αποδόσεων με μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Επιπλέον συμβάλλει στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των εγχώριων αγορών, κατέχοντας ηγετική θέση στις επενδύσεις με Ελληνικό προσανατολισμό.

Σύντομο βιογραφικό Δημήτριου Ι. Κωστόπουλου

Γεννήθηκε το 1975 στη Αθήνα. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατέχοντας θέσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου της Αlpha Bank.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη χρηματιστηριακή θυγατρική του Ομίλου, την Alpha Χρηματιστηριακή Α.Ε. (μετέπειτα Alpha Finance) ως ασκούμενος. Εργάστηκε στη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Διαθεσίμων (Treasury) στο τμήμα παραγώγων, στη Διεύθυνση Private Banking και στην Alpha Asset Management ως Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Aπό τον Οκτώβριο του 2011 είναι ο Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου και κατά τη διάρκεια της θητείας του η Τράπεζα διεύρυνε σημαντικά τη θεσμική μετοχική της βάση ενώ συμμετείχε ενεργά στις τέσσερις καθοριστικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που επιτυχώς πραγματοποίησε η Αlpha Bank από το 2013 έως και το 2021.

Επίσης κατά την περίοδο αυτή, η ομάδα του Investor Relations της Αlpha Bank αναδείχθηκε πολλές φορές από το Extel Survey ως η πρώτη στην Ελλάδα στον τομέα των επενδυτικών σχέσεων, αλλά και ο ίδιος έχει βραβευτεί ως 1ος καλύτερος IR Professional στην Ελλάδα και 13ος πανευρωπαϊκά μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών στα πλαίσια του ίδιου θεσμού.

Είναι κάτοχος MSc στο Shipping Trade & Finance από το Bayes (πρώην Cass) Business School.

Σύντομο βιογραφικό Παναγιώτη Δ. Αντωνόπουλου

Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα.

Επανέρχεται στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ έχοντας, κατά την τελευταία 5ετία, διατελέσει επικεφαλής του Προϋπολογισμού και Παρακολούθησης Αποδοτικότητας του Ομίλου, έπειτα από πρόσκληση του σημερινού CEO κ. Βασίλη Ψάλτη.

Η σταδιοδρομία του κ. Αντωνόπουλου ξεκίνησε το 1997 στην Τράπεζα της Ελλάδος με αντικείμενο την εποπτεία Τραπεζών και συμμετείχε σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Banking Developments) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (E-money).

Ακολούθησε το 2001 η 15ετής θητεία του στη διαχείριση επενδύσεων της Alpha Asset Management, με διακρίσεις στις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων λαμβάνοντας κορυφαίες θέσεις έναντι του ανταγωνισμού. Την περίοδο 2009-16 ήταν Επικεφαλής Επενδύσεων (Chief Investment Officer) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Asset Management, λαμβάνοντας κάθε χρόνο την πρώτη θέση μεταξύ των Ελλήνων διαχειριστών στην ετήσια έρευνα του Extel.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Χρηματοοικονομική (MBA in Finance) του City University Bayes Business School στο Λονδίνο και πτυχίου Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Νέος διευθυντής σχέσεων με θεσμικούς και αναλυτές

Εν συνεχεία, η Alpha Βank ανακοίνωσε την ανάληψη της Διεύθυνσης Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές (IR) του Ομίλου από τον κ. Ιάσονα Κεπαπτσόγλου.

Έχοντας ήδη μία μακρά διαδρομή στις Διευθύνσεις Ανάλυσης και Έρευνας κορυφαίων διεθνών Τραπεζών με έδρα το Λονδίνο, ο κ. Κεπαπτσόγλου παίρνει τη σκυτάλη από τον κ. Δημήτρη Κωστόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει από 1.1.2022 Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Finance.

Σύντομο Βιογραφικό Ι. Κεπαπτσόγλου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1985. Από το 2007 εργάζεται στο Λονδίνο, ξεκινώντας από το τμήμα έρευνας της Bear Stearns (νυν JPMorgan) και ακολούθως στην Credit Suisse και την HSBC ως αναλυτής Ευρωπαϊκών τραπεζών. Από το 2011 ανέλαβε την κύρια κάλυψη των τοπικών τραπεζών της Ισπανίας και της Ιταλίας για την HSBC, μετέπειτα των Σκανδιναβικών τραπεζών και ακολούθως των πολυεθνικών τραπεζών της νοτίου Ευρώπης. Η ενασχόλησή του με τις ελληνικές τράπεζες ξεκίνησε το 2015. Πέραν των κλαδικών και εταιρικών αναφορών, έχει δημοσιεύσει αναλύσεις πανευρωπαϊκής στρατηγικής επενδύσεων και εποπτικών θεμάτων. Είναι κάτοχος MSc in Banking and International Finance από το Bayes (πρώην Cass) Business School καθώς και BSc in Economics από το University of Warwick.