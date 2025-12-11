Λίφτινγκ στους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για τις ευρω-τράπεζες

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Προωθεί την απλοποίηση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας για τις μεγαλύτερες τράπεζες και μείωση της εποπτικής πίεσης στις μικρότερες. Στόχος να βελτιωθεί το «ασφυκτικό» εποπτικό πλαίσιο.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 11:38

Η κορυφαία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τον τραπεζικό κλάδο σχεδιάζει να απλοποιήσει τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για τις μεγαλύτερες τράπεζες και να μειώσει τον βαθμό εποπτικής πίεσης στις μικρότερες, ανταποκρινόμενη στα παράπονα του χρηματοπιστωτικού τομέα περί υπερβολικά ασφυκτικού κανονιστικού πλαισίου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε σήμερα προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού βάρους της τραπεζικής εποπτείας, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία αυστηρότερων ρυθμίσεων μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία είχε οδηγήσει σε διασώσεις ευρωπαϊκών τραπεζών με χρήματα των φορολογουμένων, θυμίζουν οι Financial Times.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ ανέφερε ότι στόχος της είναι να «απλοποιήσει το πλαίσιο» χωρίς να διακινδυνεύσει «την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».

Το κορυφαίο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο, στήριξε τις συστάσεις, οι οποίες προτάθηκαν από μια ειδική ομάδας εργασίας και θα χρειαστεί να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο από τις Βρυξέλλες.

Η ομάδα εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τρέχοντες κανόνες κεφαλαίου στην ΕΕ είναι υπερβολικά περίπλοκοι και κινδυνεύουν να φέρουν τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς οι επενδυτές ενδέχεται να μην τους κατανοούν. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες υπόκεινται σήμερα σε μια σειρά μεμονωμένων κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, εκ των οποίων τα τέσσερα η ΕΚΤ θέλει να συγχωνεύσει σε δύο.

«Η ποικιλία των υφιστάμενων κεφαλαιακών στοιχείων στην ΕΕ ενδέχεται να μειώνει τη διαφάνεια και να αυξάνει την αβεβαιότητα, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην αξιολόγηση του κεφαλαιακού πλαισίου», αναφέρει η έκθεση.

Πρότεινε τη συνένωση ορισμένων μεμονωμένων κεφαλαιακών επιβαρύνσεων που εφαρμόζει σήμερα η ΕΚΤ στις τράπεζες με βάση το ατομικό προφίλ κινδύνου τους.

Η έκθεση δεν αναφέρει ρητώς εάν ο συνολικός απαιτούμενος όγκος κεφαλαίων που θα πρέπει να διακρατούν οι τράπεζες θα παραμείνει αμετάβλητος, αλλά σημειώνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να «διατηρήσουν τα τρέχοντα επίπεδα ανθεκτικότητας» ώστε να μπορούν να απορροφήσουν ζημίες σε περίπτωση κρίσης.

Η ΕΚΤ πρότεινε επίσης την απαλλαγή περισσότερων μικρών πιστωτικών ιδρυμάτων από τα διεθνή πρότυπα της Βασιλείας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για μεγάλες, πιο επικίνδυνες τράπεζες με διασυνοριακή δραστηριότητα.

Σήμερα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 5 δισ. ευρώ πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες, γεγονός που, σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, δημιουργεί «αδικαιολόγητη πολυπλοκότητα» και κόστος για τράπεζες που είναι υπερβολικά μικρές για να έχουν επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η ΕΚΤ πρότεινε την αύξηση του ορίου και την προσθήκη περισσότερων εξαιρέσεων για μικρότερες τράπεζες.

