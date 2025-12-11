#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, μέχρι την 05.12.2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη τη θητείας του.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 20:50

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανακοινώνει ότι στις 10.12.2025 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Γεώργιος Χαντζηνικολάου,

Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Αλέξανδρος Βλαδές,

Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

- Βασίλειος Κουτεντάκης 

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Anne Weatherston, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

- Βενετία Κοντογούρη

- Andrew Panzures

- Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedalas)

- Jeremy John Masding 

- Paola Giannotti 

Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Enrico Tommaso Cucchiani

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δηλαδή ισχύει μέχρι την 05.12.2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη τη θητείας του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα για μαθητές «TeenSkills»

Μεγάλου (Πειραιώς): Ψήφος εμπιστοσύνης η εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext

UBS: Υποτιμημένο το ελληνικό banking, top pick η Πειραιώς

Piraeus Holdings: Σε creditwatch positive η αξιολόγηση της S&P

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο