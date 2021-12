Σήμερα, 17 Δεκεμβρίου, ανοίγει τις πύλες του το νέο κατάστημα ΙΚΕΑ «νέας γενιάς» στο The Mall Athens, φέρνοντας τη νέα εποχή αγορών στο σήμερα. Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο όμιλος Fourlis, συνδυάζει την καινοτομία με την ευκολία γιατί προσαρμόζει ένα φυσικό κατάστημα στην εποχή του e-commerce.

Η άνεση και η ευκολία των χώρων του κάνει την εμπειρία ΙΚΕΑ ακόμη πιο προσβάσιμη στην καρδιά της πόλης, εξωτερικά και εσωτερικά, σε έναν χώρο 1.900 τετραγωνικών.

Το νέο κατάστημα ΙΚΕΑ «νέας γενιάς» λειτουργεί στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας το The Mall Athens. Είναι ένα από τα λίγα καταστήματα διεθνώς κάτω από αυτό το νέο concept και το τρίτο κατάστημα που λειτουργεί ο Όμιλος μετά τη Σόφια στη Βουλγαρία και τον Πειραιά στην Ελλάδα.

Μέσα στο κατάστημα «νέας γενιάς» οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ελεύθερα όποια διαδρομή θέλουν, ώστε να εξυπηρετηθούν γρήγορα και εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους για να σκανάρουν τα αντικείμενα για αγορά καθώς περιηγούνται μέσα στο κατάστημα.

Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν άμεσα αξεσουάρ και μικρότερα έπιπλα από μία γκάμα 1.300 ετοιμοπαράδοτων προϊόντων, που μεταφέρονται μέσα σε μία μπλε τσάντα ΙΚΕΑ. Για τα μεγαλύτερα έπιπλα μπορούν να βάλουν την παραγγελία τους για παράδοση στο σπίτι ή για δωρεάν παραλαβή από τα καταστήματα ΙΚΕΑ στο Αεροδρόμιο και τον Κηφισό. Μπορούν ακόμη να περιηγηθούν στο internet για να δουν όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τα προϊόντα.

Τo εγχείρημα αυτό συμπεριλαμβάνεται στη δυναμική στρατηγική του Ομίλου FOURLIS για άμεσες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με πρόσθετη αξία για τον καταναλωτή, την αγορά και την εθνική οικονομία.

Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην εξέλιξη της αγοραστικής εμπειρίας και την επόμενη ημέρα του λιανικού εμπορίου. Ο συνδυασμός λειτουργίας φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο την τελευταία διετία και θα παραμείνει ως ισχυρό λειτουργικό μοντέλο σε όλα τα brands του Ομίλου FOURLIS.

Τέλος το εγχείρημα αυτό ακολουθεί και ενισχύει ταυτόχρονα τη συνεργασία με τη Lamda Development για την ανάπτυξη Retail Park εντός του Ελληνικού.

Το νέο κατάστημα

Tο κατάστημα ΙΚΕΑ Τhe Mall Athens απασχολεί 69 υπαλλήλους, διαθέτει Κέντρο Σχεδιασμού που δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού για τη ντουλάπα και την κουζίνα και τo Swedish Deli που περιλαμβάνει το Εστιατόριο μαζί με το Σουηδικό Κατάστημα Τροφίμων ΙΚΕΑ. Το Swedish Deli δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες ΙΚΕΑ να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν απολαμβάνοντας ένα γεύμα ή να πάρουν ένα σνακ για τη συνέχεια της βόλτας τους. Καταλαμβάνει εσωτερικά 268 τμ & 500 τμ εξωτερικά με δυνατότητα φιλοξενίας για αυτή την περίοδο 128 ατόμων και 160 ατόμων σε μία κανονική περίοδο λειτουργίας. To εστιατόριο θα σερβίρει τις αγαπημένες γεύσεις ΙΚΕΑ σε Take away φιλικές για το περιβάλλον συσκευασίες. Το κατάστημα για τη διευκόλυνση των αγορών διαθέτει self-check out ταμεία.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 10 καταστήματα ΙΚΕΑ, 6 από αυτά στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 3 στη Βουλγαρία. Επίσης, λειτουργούν 9 Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών (pick-up-point) ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και στην Καλαμάτα, δύο στη Βουλγαρία (Μπουργκάς και Πλόβντιβ) και ένα στην Κύπρο. Επίσης λειτουργεί το ΙΚΕΑ e-shop και τo ΙΚΕΑ App, που όλα παρέχουν μία ομοιόμορφη και συνεπή χρηστική εμπειρία για τους πελάτες ΙΚΕΑ.