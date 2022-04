Η Action Global Communications, υπεύθυνη για την εταιρική επικοινωνία της ΑCCA

Η Action Global Communications ανέλαβε την στρατηγική, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εταιρικής επικοινωνίας του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA – Ένωση Ορκωτών Λογιστών) στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Action είναι υπεύθυνη και για τις υπηρεσίες γραφείου τύπου, καθώς και την παραγωγή περιεχομένου για digital καμπάνιες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Action διοργάνωσε την πρώτη Συνέντευξη Τύπου του ACCA στην Ελλάδα, καθώς και την εκδήλωση καριέρας & επαγγελματικού networking για αποφοίτους ή τελειόφοιτους οικονομικών σπουδών “Move On or Move Up with ACCA”, με σκοπό της να ενισχύσει τους στόχους του ACCA για σταθερή και μακροχρόνια παρουσία στην Ελλάδα.

Ο ACCA, με έδρα το Λονδίνο, είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φορέας για επαγγελματίες λογιστές. Προωθώντας τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα, υποστηρίζει τα μέλη και τους σπουδαστές του να χτίσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στη λογιστική και τις επιχειρήσεις, με προσόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του AGC.

Ο ACCA αποτελεί σταθερά και με αξιοπιστία την πρώτη επιλογή πιστοποίησης με επαγγελματικό τίτλο, διαθέτοντας ένα εκτενές δίκτυο με 110 γραφεία παγκοσμίως, 235.000 μέλη και 545.000 μελλοντικά μέλη σε 178 χώρες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ένωση διαθέτει 67.000 σπουδαστές και μέλη σε 27 χώρες.

Στην Ελλάδα η παρουσία του εξελίσσεται με σημαντικό ρυθμό με τα μέλη του να αυξάνονται συνεχώς, ξεπερνώντας σήμερα τα 3.200.

Η Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager της Action στην Ελλάδα δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο ΑCCA, μια τόσο σημαντική ένωση για τον τομέα της λογιστικής παγκοσμίως, επέλεξε την Action ως επικοινωνιακό συνεργάτη για την στήριξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Σκοπός μας είναι, μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών επικοινωνίας που προσφέρουμε, να προωθήσουμε περαιτέρω τις ήδη σταθερές και μακροχρόνιες στρατηγικές συνεργασίες του ΑCCA, τόσο με τις μεγαλύτερες ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, όσο και με εκπαιδευτικούς φορείς και διακεκριμένα πανεπιστήμια.»

Ο Abdul Goffar, Επικεφαλής Δυτικής Ευρώπης του ACCA, δήλωσε:

«Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χώρες στην στρατηγική επέκτασης του ACCA παγκοσμίως, καθώς διαθέτει υψηλά καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό και εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της λογιστικής, των οικονομικών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μετρώντας ήδη 15 χρόνια σταθερών συνεργασιών με τους ιδιωτικούς, αλλά και δημόσιους εταίρους μας, στοχεύουμε σε σταθερή ανάπτυξη της παρουσίας μας στην χώρα. Η στενή συνεργασία μας με την Action για την κάλυψη των επικοινωνιακών μας αναγκών θα συμβάλλει στην διάχυση των μηνυμάτων και την ενίσχυση του οράματος του ACCA στην Ελλάδα.»