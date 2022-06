efood: Παίρνει προβάδισμα στην πίτα του online delivery και πάει... λαϊκή

Δέκα χρόνια από την ίδρυσή του, το 2012, το efood ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην «οικονομία της πλατφόρμας» (gig economy), αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες με την καθοδήγηση του ομίλου Delivery Hero, στον οποίο ανήκει, αξιοποιώντας παράλληλα συνέργειες με τις εταιρείες του ομίλου Μούχαλη, στο πλαίσιο του πολυσυζητημένου deal που ενεργοποιείται τον επόμενο μήνα.

Διατηρώντας στην ομάδα ανάπτυξης τα ίδια στελέχη που εργάστηκαν για να στήσουν την εταιρεία όταν ακόμη ήταν startup, η efood «εκπαιδεύεται» μεν στο offline περιβάλλον από τον όμιλο Μούχαλη, από τον οποίο αποκτά δραστηριότητες χονδρικής και λιανικής με τις οποίες δεν έχει εξοικείωση, στοχεύει δε στην καινοτομία, υιοθετώντας πρακτικές ενός παγκόσμιου leader στο online takeaway marketplace.

Ενδεικτικά, στις υπηρεσίες που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο από την Delivery Hero είναι το logistic as a service αλλά και λύσεις fintech όπως το buy now pay later. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν αυτές οι υπηρεσίες και στην ελληνική αγορά, εφόσον περάσουν με επιτυχία την πιλοτική περίοδο εφαρμογής τους σε Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή αντίστοιχα. Εξάλλου, μια ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε για την ίδρυση εταιρείας πληρωμών στην Ελλάδα (Delivery Hero Payments), με σχετική αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μέσω νέων υπηρεσιών και αυτοματισμών, η efood στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη στο delivery φαγητού και στο quick commerce μέσω των νέων κατηγοριών και δραστηριοτήτων που εγκαινιάζει.

Επέκταση σε νέες υπηρεσίες

Εξάλλου, μετά τα μανάβικα, τις κάβες, τα mini markets κ.λπ., προσφέρει εδώ και λίγους μήνες delivery στο αεροδρόμιο και πλέον εξυπηρετεί διανομή και στις λαϊκές αγορές. Η τελευταία είναι ιδέα ενός πωλητή, που υλοποιείται ήδη εδώ και δέκα ημέρες σε 6 λαϊκές αγορές της Αθήνας, ενώ αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα του efood έχει ξεπεράσει ήδη τα 2 εκατ. χρήστες και έχει παρουσία σε 100 πόλεις, με δίκτυο πάνω από 20.000 καταστήματα.

Επίσης η πλατφόρμα διανομής ειδών super market, η efood market έχει ήδη παρουσία σε 7 μεγάλες πόλεις πανελλαδικά και πλέον επεκτείνει σταδιακά τις ώρες λειτουργίας της, από τις 10:30, στις 12:45. Στοχεύει σε περαιτέρω επέκταση του ωραρίου, των πόλεων που εξυπηρετεί αλλά και του δικτύου αποθηκών, ήτοι των 42 dark stores που ενσωματώνει η εταιρεία στο πλαίσιο της συμφωνίας της με τη Μούχαλης, τα οποία καλύπτουν ήδη το 85% των χρηστών της πλατφόρμας.

Η ενεργοποίηση του deal με τον όμιλο Μούχαλη

Όπως μας υπενθυμίζει ο Χάρης Τάκας, Senior Marketing Director της efood, η συνεργασία της efood με τον όμιλο Μούχαλη που προϋπήρχε από τον Φεβρουάριο του 2021, πλέον γίνεται πιο «στενή» με την εξαγορά.

Η Delivery Hero αποκτά το δίκτυο αποθηκών (dark stores) που ανέπτυσσε νωρίτερα η Μούχαλης για να εξυπηρετήσει -στο πλαίσιο της συνεργασίας- το efood market. Επιπλέον, η efood κληρονομεί το φυσικό δίκτυο των kiosky's convenience stores, ένα δίκτυο με περίπου 400 σημεία πώλησης μικρής λιανικής (περίπτερα, ψιλικατζίδικα, mini market κ.α.), την Άλφα Διανομών που δραστηριοποιείται στη χονδρική και διανομή για όλο το δίκτυο και τα online κανάλια των delivery.gr, e-table και kioskys.gr. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία διαθέτει ένα full operating μοντέλο για την efood market. Στοχεύει να επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο που αποκτά παράλληλα με το κωδικολόγιό της, που φτάνει σήμερα τις 3.000 κωδικούς και στοχεύει στις 4.000-5.000.

Η πίτα μεγαλώνει κόντρα στον πληθωρισμό

Αυτό το διάστημα σε συνεργασία με την ομάδα του ομίλου Μούχαλη σχεδιάζεται τριετές business plan για την αξιοποίηση των ευκαιριών σε μια αγορά που μεγαλώνει κόντρα στις πληθωριστικές πιέσεις. Ας σημειωθεί ότι οι πωλήσεις της efood βαίνουν αυξανόμενες και μετά την πανδημία, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί με τον ισολογισμό της Online Delivery που είναι υπό κατάρτιση (το 2020 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 64,5 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι οι προμήθειες ανέρχονται σε 12% όταν πρόκειται αποκλειστικά για παραγγελιοληψία και 25% για υπηρεσίες delivery.

Όσο για τη δυναμική της αγοράς, δυνητικά, κάθε καταναλωτής μπορεί να κάνει 100 παραγγελίες τον μήνα κι επομένως η δραστηριότητα μπορεί να μεγαλώσει 10 φορές, σύμφωνα με στελέχη της efood. Μάλιστα οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης διατηρούνται κόντρα στις πιέσεις που εκδηλώνονται στο σύνολο του λιανεμπορίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον συνολικό τζίρο του λιανεμπορίου τροφίμων, των περίπου 12-16 δισ. ευρώ, μόνο 2,5% συμβαίνει online. Επίσης, το delivery φαγητού ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, με το τηλέφωνο να εξακολουθεί να είναι κραταιά δύναμη, με σχεδόν μισές παραγγελίες να γίνονται τηλεφωνικά.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 850 ανθρώπους στα γραφεία της (από 450 προ πανδημίας), με 5.000 διανομείς, εκ των οποίων 2.000 είναι μισθωτοί και οι υπόλοιποι freelancers. Οι αμοιβές τους χαρακτηρίζονται ανταγωνιστικές από τα στελέχη της εταιρείας, που αναφέρουν ως ενδεικτικό το γεγονός ότι ένας μισθωτός διανομέας του efood, που δουλεύει 8ωρο, ξεκινά με μισθό 10% πάνω από τον βασικό, με παροχές πάνω από το προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία, φθάνοντας μηνιαίες αποδοχές 1.370 ευρώ.