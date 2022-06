Νέο τουριστικό project από την Grivalia

Την ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού project προανήγγειλε ο Γιώργος Χρυσικός, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality, στο πλαίσιο της κλειστής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, με τίτλο Challenges and Opportunities of the U.S. Incoming Tourism and Investment for Greece. Building a Stronger Future Ahead, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα ένα έργο και θα χρειαστούμε τη συνδρομή της κυβέρνησης, έτσι ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την υλοποίησή του. Θα είναι ένα εμβληματικό project για την Ελλάδα και θα το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Θα είναι το πρώτο resort στη χώρα που θα αναπτυχθεί με όρους πλήρους αειφορίας και με ενεργειακή αυτονομία, γιατί εκτός από την ποιότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες, πρέπει να εστιάσουμε και στη βιωσιμότητα των νέων επενδύσεών μας», τόνισε ο Γ. Χρυσικός.

Ο επικεφαλής της Grivalia Hospitality είπε ότι η εταιρεία έχει δρομολογήσει επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή, μεταξύ των οποίων και την ανάπλαση των Αστεριών Γλυφάδας, με τη δημιουργία του πρώτου One & Only της Αθήνας, με στόχο την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ.

«Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής βλέπουμε ότι το προϊόν που ανταποκρίνεται στον high end τουρισμό έρχεται σταδιακά. Μετά τον Αστέρα Βουλιαγμένης, έρχεται το δικό μας project στα Αστέρια Γλυφάδας, με το πρώτο υπερπολυτελές resort One & Only, ακολουθούν οι επενδύσεις στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, με δύο resorts στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΤΕΜΕΣ με τη Lamda, και το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο. Αναμορφώνεται όλη η περιοχή της Αττικής. Ακολουθούν και άλλες επενδύσεις υψηλού επιπέδου σε λιγότερο γνωστούς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς».

Ο Γ. Χρυσικός αναφέρθηκε και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν μεγάλες επενδύσεις που ξεκινούν εκ του μηδενός. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα του παρόντος είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών. Η εμπειρία μας έχει να κάνει με τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων και η αλήθεια είναι ότι πρέπει αρχικά να τους “εκπαιδεύσουμε” σχετικά με τα οφέλη της επένδυσής μας και να “εκπαιδεύσουμε” τον ανταγωνισμό, καθώς η παρουσία ενός διεθνούς brand θα αναβαθμίσει περαιτέρω τον προορισμό και το δικό τους τουριστικό προϊόν. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να “εκπαιδεύσουμε” τους επενδυτές, καθώς δεν είναι εύκολη υπόθεση να υλοποιήσεις μία brownfield ή greenfield επένδυση στην Ελλάδα, άρα πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να εξηγούμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει ακόμη χώρος για βελτίωση. Μόλις ολοκληρωθεί μία επένδυση, είναι πολύ πιο εύκολο για τον επόμενο να προχωρήσει σε μία ανάλογη ανάπτυξη, γιατί έχει φανεί ο θετικός αντίκτυπος από το πρώτο project», είπε.

Επεσήμανε, δε, ότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα project τόσο περισσότερες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και οι υποχρεώσεις απέναντι στην τοπική κοινωνία, εστιάζοντας στο project της Grivalia στη Μύκονο, όπου, όπως είπε, υπάρχει ζήτημα με τις υποδομές που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον αριθμό των τουριστών και τα projects που υλοποιούνται. «Γνωρίζοντας τη ζήτηση και τις υποδομές, στο πλαίσιο της επένδυσής μας, λαμβάνοντας υπόψη το ζήτημα της διαμονής των προσωπικού, έχουμε προβλέψει την ανάπτυξη σχετικών εγκαταστάσεων που δεν υπάρχουν στο νησί», τόνισε, μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι η Grivalia έχει δρομολογήσει μία επένδυση στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου (Project Blue), συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ, που «φρέναρε» πέρυσι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πλέον προχωρά η ανασύνταξη του σχετικού φακέλου από την εταιρεία.