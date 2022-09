Διάκριση για τη mobile εφαρμογή της Πειραιώς στο Global Finance Best Digital Bank Awards 2022

H winbank της Τράπεζας Πειραιώς βραβεύθηκε για την winbank mobile εφαρμογή, αποσπώντας τον τίτλο “The Best Mobile Banking App in Western Europe for 2022 (Consumer)" στο διαγωνισμό Global Finance Best Digital Bank Awards 2022 που διοργανώθηκε από το περιοδικό Global Finance.

Η αξιολόγηση έγινε από συντάκτες του Glοbal Finance με διεθνή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας και των Τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών και τη λειτουργικότητα των ψηφιακών εφαρμογών.

Ο Δημήτρης Μαυρογιάννης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Operating Officer της Τράπεζας Πειραιώς, παρέλαβε το βραβείο στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στο Dubai και ανέφερε σχετικά: «H Τράπεζα Πειραιώς εμπλουτίζει συνεχώς τις πρωτοποριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχει μέσω της winbank, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργικών της συστημάτων με στόχο την άνετη και ταχεία κάλυψη των αναγκών των πελατών της».