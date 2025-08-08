«Champion of the Year» η Alpha Bank στα βραβεία Diversity, Equity & Inclusion

Από το μακροβιότερο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Μαζί με στόχο την υγεία» μέχρι την πρόσφατη πρωτοβουλία «IQonomy» για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, η Alpha Bank έχει καταφέρει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο τραπεζικός τομέας προσεγγίζει θέματα που απασχολούν την κοινωνία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια εξάλειψης των ανισοτήτων αλλά και της συμπερίληψης, και υπηρετώντας το σκοπό της να «ενισχύει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η αναγνώριση με 14 διακρίσεις στα φετινά DEI Awards, που διοργανώνεται από την Boussias, έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών της τράπεζας να προσφέρει μία σημαντική παρακαταθήκη για την κοινωνία και να βοηθήσει στην επίλυση μερικών από των πιο κρίσιμων ζητούμενων της χώρας.

Σε μία τελετή που γιόρτασε τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, η Αlpha Bank αναδείχθηκε «Champion of the Year» από την ομάδα των κριτών, η οποία αξιολόγησαν τη θετική επιρροή της τράπεζας στην προάσπιση της ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία, στον πολιτισμό και στην γνώση.

Επιπλέον τα βραβεία που απονεμήθηκαν στην Αlpha Bank ήταν:

Platinum & Gold βραβείο στην κατηγορία Learning & Development, για το πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού “IQonomy”, σε συνεργασία με τους οργανισμούς ActionAid, SciCO, WHEN και People Behind

Platinum & Gold βραβείο στην κατηγορία Gender

Silver βραβείο στην κατηγορία Upskilling / Reskilling for Women, για τα "Μαθήματα Οικονομίας", σε συνεργασία με τον οργανισμό WHEN, στο πλαίσιο του προγράμματος "IQonomy"

Gold βραβείο στην κατηγορία Mentoring / Coaching

Silver βραβείο στην κατηγορία Poverty / Social Exclusion / Unemployment, για την πρωτοβουλία "Bridging the Gap", σε συνεργασία με τον οργανισμό Solidarity Now, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση γυναικών με υψηλή ευαλωτότητα

Gold βραβείο στην κατηγορία Equal Representation & Participation, για την πρωτοβουλία "Πολιτισμός για όλους"

Gold βραβείο στην κατηγορία Internal Communication & Employee Engagement, για την εθελοντική δράση "ΜΑΖΙ, διαβάζουμε για τους Άλλους", σε συνεργασία με τον οργανισμό Διαβάζω για τους Άλλους

Gold βραβείο στην κατηγορία Poverty / Social Exclusion / Unemployment, για το πρόγραμμα "IQonomy", που περιλαμβάνει δράσεις χρηματοοικονομικού εγγραματισμού, σε συνεργασία με τους οργανισμούς ActionAid, SciCO, WHEN και People Behind

Silver βραβείο στην κατηγορία Age, για τα προγράμματα ισότιμης πρόσβασης ηλικιωμένων ατόμων στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και στην τέχνη, σε συνεργασία με τον οργανισμό People Behind ,το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή και το πρόγραμμα "Θάλλω"

Silver βραβείο στην κατηγορία Health & Well-Being, για το πρόγραμμα "Mαζί, με στόχο την υγεία", το οποίο στοχεύει στη μείωση των υγειονομικών ανισοτήτων, υποστηρίζοντας απομακρυσμένες δομές υγείας και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Άγονη Γραμμή Γόνιμη και GivMed

Silver βραβείο στην κατηγορία Marketing Campaign, για την επικοινωνιακή καμπάνια του προγράμματος "Μαζί, με στόχο την υγεία"

Η Ρούλη Χριστοπούλου, επικεφαλής εταιρικής υπευθυνότητας της Αlpha Bank δήλωσε:

«Η βράβευσή μας με 14 διακρίσεις στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2025, ανάμεσά τους και ο τίτλος “Champion of the Year”, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής δέσμευσής μας για ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, που προάγει την ισότητα, την ένταξη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πίσω από κάθε πρόγραμμα και δράση, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύει ότι όλοι και όλες αξίζουν ίσες ευκαιρίες – στην εκπαίδευση, την εργασία, την οικονομική ανεξαρτησία, την τέχνη, τη ζωή, την υγεία. Στην Αlpha Bank δεν βλέπουμε τη συμπερίληψη σαν τάση, αλλά σαν αξία που διαπερνά κάθε μας απόφαση. Είμαστε περήφανοι και περήφανες που μπορούμε να συμβάλουμε με ουσία και διάρκεια στην αλλαγή που θέλουμε να δούμε γύρω μας»