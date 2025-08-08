#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επιβεβαιώνει η Attica Bank το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

Με επιστολή στο Χρηματιστήριο γνωστοποιεί ότι προτίθεται να συμμετέχει στη διαδικασία πώλησης της τράπεζας.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 11:06

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών.

Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης.

