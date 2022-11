Τριπλή διάκριση για την Space Hellas στο φετινό Cisco Partner Summit

Η Space Hellas έλαβε από τη Cisco τρεις τιμητικές διακρίσεις στο Παγκόσμιο Cisco Partner Summit που διεξήχθη 1-3 Νοεμβρίου, στο Λας Βέγκας. Τα βραβεία “Cisco Partner of the Year” Greece, “Software Partner of the Year” & “Customer Experience Partner of the Year” ΕΜΕΑ South Theatre.

Η Cisco κατά τη διάρκεια του Partner Summit τίμησε με τα βραβεία της τους κορυφαίους συνεργάτες της για την υποδειγματική συνεργασία που επιδεικνύουν και τα άριστα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν, σε συγκεκριμένες τεχνολογικές αγορές. Ta βραβεία εκ μέρους της Sρace Hellas παρέλαβε ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος τόνισε:

“Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να είμαστε «Συνεργάτης της χρονιάς» για την Ελλάδα και μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως συνεργατών της Cisco που έλαβαν τόσο σημαντικές διακρίσεις σε μία δύσκολη για όλους χρονιά. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιβράβευση της ομαδικής προσπάθειας να προσφέρουμε διαρκώς καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες Cisco, που να μπορούν να δώσουν στους πελάτες μας ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό”.