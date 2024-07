Attica Group: Απονομή 11 βραβείων στα Health & Safety Awards 2024 και Loyalty Awards 2024

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Attica απέσπασε την κορυφαία διάκριση «Occupational Health and Safety Team of the Year» η οποία αποτυπώνει τις υψηλές επιδόσεις του Ομίλου σε εννέα θεματικές ενότητες.