Στις εγκαταστάσεις της Metlen μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

Μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (PADEE - WHIA ) από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ουγγαρία και την Κένυα επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Metlen.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Metlen στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Μέσα από μια ξεχωριστή ξενάγηση, μοιραστήκαμε το όραμα της Metlen για την ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας και της μεταλλουργίας, καθώς και τις δραστηριότητές μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Metlen εξελίσσεται δυναμικά, συνεχίζοντας να χτίζει τα θεμέλια για ένα λαμπρό μέλλον με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση».

During this summer, we had the honor of welcoming members of the @PadeeWhia from the USA, Canada, Australia, Hungary and Kenya to our facilities!

Through a special tour, we shared Metlen's vision for growth in the energy and metallurgy sectors, as well as our global operations.… pic.twitter.com/FrIg4AnIjg