Η CHC Group μετατρέπει το Kalithea Apartments σε πεντάστερο ξενοδοχείο

Την αναβάθμιση του πρώην Kalithea Apartments, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο του CHC Group - Chnaris Hotel Management, Development & Consulting, από ξενοδοχείο 2 αστέρων σε 5 αστέρων προβλέπει, μεταξύ άλλων, το επενδυτικό πλάνο του ομίλου, στον αναπτυξιακό πυρήνα του οποίου βρίσκεται η Κρήτη.

Μόλις χθες η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έδωσε το «πράσινο φως» στο έργο, προϋπολογισμού 15,7 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την «αποκατάσταση, κτιριακή τροποποίηση και λειτουργική αναβάθμιση» του ξενοδοχείου που μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως Kallithea Apartments και βρίσκεται στη θέση «Παναγιά - Ελληνικά» του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Φορέας του έργου είναι με την ιδιότητα του εκμισθωτή η εταιρεία «Χνάρης Ζαχαρίας και Σία ΑΕΤΞΕ».

Με βάση τη σχετική απόφαση η δυναμικότητα του ξενοδοχείου θα αυξηθεί στις 120 κλίνες, ενώ το πλάνο προβλέπει και να προστεθούν πισίνες. Όπως αναφέρεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project, «το έργο το οποίο σχεδιάζεται, στοχεύει στη λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου.

Ειδικότερα σχεδιάζονται η αύξηση της κατηγορίας από 2* σε 5*, η αύξηση της δυναμικότητας από 72 κλίνες σε 120, η επέκταση της επιφάνειας του γηπέδου από 11.650,07 τ.μ. με προσθήκη του όμορου οικοπέδου με εμβαδόν 3.783,64 τ.μ. και κατασκευή νέων κτιρίων και αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των υφιστάμενων σε Α+», αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ η επιτρεπόμενη δόμηση μετά και την προσαύξηση είναι 3.395,41 τ.μ., ενώ η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 3.086,74 τ.μ. Βάσει πλάνου, στο βόρειο τμήμα του γηπέδου πρόκειται να κατασκευαστούν τρία κτίρια δωματίων και τρεις ανεξάρτητες νέες βίλες.

Τα τρία βασικά κτίρια, όπως αναφέρεται, θα κατασκευαστούν σε δύο επίπεδα με την τεχνική του υπόσκαφου κτιρίου, για την καλύτερη διαχείριση της κλίσης στο ακίνητο. Με βάση την ΜΠΕ, οι εκτάσεις πρασίνου θα καταλαμβάνουν 6.322,95 τ.μ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το 5 αστέρων Noverian Elounda Retreat, το οποίο θα ενταχθεί στη συλλογή Canopy by Hilton, θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το 2027.

Τα υπό ανάπτυξη projects

Πέρα από την μετατροπή του πρώην Kalithea Apartments σε 5άστερο ξενοδοχείο, ο όμιλος αναμένεται να προσθέσει δύο ακόμη μονάδες στο ενεργητικό του τη διετία 2026-2027.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, στις επικείμενες αφίξεις του ομίλου περιλαμβάνεται το Minoan Prince Hotel & Bungalows, το οποίο θα είναι δυναμικότητας 154 δωματίων και αναπτύσσεται κοντά στην Ιεράπετρα.

Η έτερη άφιξη του ομίλου αφορά το 4 αστέρων The Noverian Sound Of The Sea Tapestry Collection By Hilton στην Κάρπαθο το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το 2026. Η λειτουργία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου σηματοδοτεί την άφιξη του πρώτου Tapestry Collection by Hilton Resort στην Ευρώπη και της πρώτης μονάδας με το brand της Hilton στο νησί της Καρπάθου. Το κατάλυμα θα ανακαινιστεί πλήρως από την CHC Group, η οποία έχει συμφωνία εκμίσθωσης για 20 χρόνια, και θα διαθέτει 43 σουίτες, 14 εκ των οποίων θα έχουν ιδιωτικές πισίνες και 6 εκ των οποίων θα είναι εξοπλισμένες με μίνι spa.

Φέτος πρεμιέρα κάνουν δύο πολυτελή ξενοδοχεία του ομίλου στην Κρήτη, ένα στα Χανιά και ένα στα Μάλια. Το πρώτο είναι το Noverian Antama, Organic Beach Resort Chania, το οποίο μετά την ανακαίνισή του διαθέτει τη μεγαλύτερη εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα στην Κρήτη.

Το δεύτερο είναι το 5 αστέρων Noverian Scenic Malia, Hilltop Villa Resort, με 30 βίλες, η καθεμία εκ των οποίων θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα 40-45 τ.μ. Πρόκειται για το πρώην Royal Heights, που βρίσκεται στα Μάλια.

Η ταυτότητα του ομίλου

Στις πιο πρόσφατες προσθήκες του ομίλου περιλαμβάνεται το 3 αστέρων ξενοδοχείο Atlantis, το οποίο μίσθωσε πριν από λίγες ημέρες ο όμιλος για τα επόμενα 16 χρόνια και θα ενταχθεί στη νέα αλυσίδα «The Noverian Hotels».

Συνολικά το χαρτοφυλάκιο του CHC Group - Chnaris Hotel Management, Development & Consulting, πρόεδρος του οποίου είναι ο Ζαχαρίας Α. Χνάρης, περιλαμβάνει 30 ξενοδοχεία, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος διαθέτει 13 μονάδες στο Ηράκλειο, τρεις στο Ρέθυμνο, τέσσερις στο Λασίθι, μία στα Χανιά και δύο στην Ελούντα. Εκτός Κρήτης, ο όμιλος διαθέτει παρουσία στην Κάρπαθο με τέσσερα ξενοδοχεία, στο Πήλιο με ένα ξενοδοχείο, στην Αμαλιάδα της Πελοποννήσου με ένα ξενοδοχείο και στη Σαντορίνη με επίσης ένα ξενοδοχείο.