Η Παλίρροια, των Σουλιώτη-Κάτσου, ετοιμάζει το επόμενο βήμα

Κάθε ημέρα, περισσότερα από 2 εκατομμύρια ντολμαδάκια τυλίγονται από τον ελληνικό όμιλο τροφίμων Παλίρροια - Σουλιώτης, συσκευάζονται και αποστέλλονται σε ράφια σούπερ μάρκετ σε περισσότερες από 50 χώρες. Και καθώς η ζήτηση για μεσογειακά έτοιμα γεύματα αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, οι βασικοί μέτοχοι της Παλίρροια – Σουλιώτης Α.Ε., ο ιδρυτής Κώστας Σουλιώτης και ο γνωστός επιχειρηματίας Βασίλης Κάτσος, έχουν δεχθεί προσεγγίσεις για εξαγορά της εταιρείας και δεν αποκλείουν ένα deal στο άμεσο μέλλον. «Δεν είναι θέμα του αν, αλλά του πότε», λέει χαρακτηριστικά άνθρωπος με γνώση της κατάστασης, σημειώνοντας ότι η συναλλαγή ενδέχεται να γίνε εντός του 2025.

Μάλιστα μέσω της EY ξεκίνησε διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, με γνωστό όμιλο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φτάνει προ ολίγων μηνών κοντά σε συμφωνία εξαγοράς η οποία τελικά δεν προχώρησε.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Παλίρροιας είναι απλό. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά του ντολμά και μια παραγωγική «μηχανή» που εκτείνεται από την Ευρώπη μέχρι την Ασία. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 επιβεβαιώνουν αυτή την ανοδική πορεία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 113,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 13% σε σχέση με το 2023, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 40,8 εκατ. ευρώ, με αύξηση 14,7%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 22,5 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 24,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 36,9% σε σχέση με το 2023.

Η εικόνα ενισχύεται από τα καθαρά οικονομικά αποτελέσματα: προ φόρων κέρδη 16,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά φόρων 13,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά σχεδόν 29% από το 2023.

Παράλληλα, η Παλίρροια ενισχύει τη θέση της. Η θυγατρική της στο Χονγκ Κονγκ, Harvest Trend International Ltd., απέκτησε το σύνολο των μετοχών σε δύο κινεζικές εταιρείες τροφίμων, Xinjiang Golden Leaves Food Co. Ltd. και Heze Palexpo Food Co. Ltd., μέσω αύξησης κεφαλαίου ύψους 840.000 ευρώ, η οποία καλύφθηκε από την κυπριακή Palirria Cyprus Ltd.

Στην Ελλάδα, εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια της Παλίρροιας και της θυγατρικής Τσαμπάσης Α.Ε. Οι εγκρίσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του ομίλου, που αποσκοπεί στην περαιτέρω καθετοποίηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη, να διατηρήσει η Παλίρροια τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά του ντολμά και των αμπελόφυλλων παγκοσμίως, με διείσδυση σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Ωστόσο, δεν λείπουν τα νομικά μέτωπα. Εκκρεμεί προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που δικαίωσε την εταιρεία σε υπόθεση φορολογικών προστίμων του 2012.

Η νέα δικάσιμος ενώπιον του ΣτΕ έχει οριστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου.