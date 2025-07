Στην ομάδα της Alpha Bank ο Π. Γεωργιόπουλος, οργανωτικές αλλαγές

Ο Μιχ. Τσαρμπόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Digital and Technology Officer, ο Στ. Μυτιληναίος Chief Integration and Group Initiatives Officer, ενώ ο Π. Γεωργιόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Chief of Retail Client Strategies. Το μήνυμα Ψάλτη.