Αύξηση τζίρου 13% το πρώτο εξάμηνο για τη Westnet

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατέγραψε αύξηση +13%, η μικτή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά +21%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €500.000, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 10:31

Αυξημένο κύκλο εργασιώνσημαντική ενίσχυση της μικτής κερδοφορίας και ουσιαστικά μειωμένα λειτουργικά έξοδα παρουσίασε η Westnet το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργείται από τις στρατηγικές αλλαγές της προηγούμενης χρονιάς. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση +13%, η μικτή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά +21%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €500.000, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. 

Η στρατηγική της εταιρείας για το 2025 επικεντρώνεται:

  • στη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στους τομείς των λευκών συσκευών και του κλιματισμού,
  • στην ανάπτυξη των ιδιόκτητων brands Kydos (τηλεοράσεις) και Omnys (οικιακές συσκευές),
  • στην επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές
  • και στην ενίσχυση των b2b λύσεων και της τεχνικής υποστήριξης, ειδικά για εξειδικευμένες αγορές όπως ξενοδοχεία και φαρμακεία

Το 2024 αποτέλεσε για την Westnet έτος στρατηγικής μετάβασης, στο οποίο υλοποιήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στις εμπορικές και οργανωτικές δομές, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία:

  • υλοποίησε εκτεταμένο πλάνο εκσυγχρονισμού των εσωτερικών της δομών,
  • διατήρησε τα μερίδια αγοράς εντός Ελλάδας,
  • ανέλαβε σημαντικά IT έργα με στρατηγικούς συνεργάτες,
  • ενίσχυσε την παρουσία της στο Retail,
  • ανάπτυξε ιδιόκτητα brands, όπως Kydos και Omnys,
  • ανέλαβε έργα ψύξης/θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα με προϊόντα AUX
  • και βελτίωσε ουσιαστικά την παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη

Παρά τις επενδύσεις και τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη που συνόδευσαν αυτές τις αλλαγές, και τα οποία οδήγησαν σε αρνητικό EBITDA και αποτελέσματα προ φόρων για το 2024, η εταιρεία διατήρησε τη διεθνή της παρουσία, με το 23% του κύκλου εργασιών να προέρχεται από εξωτερικές αγορές, επιτυγχάνοντας εισροή κεφαλαίων από πελάτες εξωτερικού για την υποστήριξη της εφοδιαστικής της αλυσίδας. 

Η θετική πορεία του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές που έγιναν αποδίδουν. Η στρατηγική πλέον εστιάζει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και στη σταθερή βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης.

