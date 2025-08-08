Dimand: Στο υπουργείο Πολιτισμού τμήμα του ΦΙΞ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ

Η DIMAND ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία, «FILMA Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων», προέβη την 07.08.2025 στην υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με το Υπουργείο Πολιτισμού, έναντι τιμήματος €8,2 εκατ.
Η μεταβίβαση αφορά σε τμήμα του ευρύτερου Βιομηχανικού Συγκροτήματος της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, χαρακτηρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο», το οποίο περιλαμβάνει οικόπεδο έκτασης 6.900 τ.μ. και διατηρητέα κτίρια επιφάνειας 7.715,90 τ.μ., επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.
Οπως έγραψε το Euro2day.gr, το υπουργείο εισέρχεται ως «anchor investor» στην ανάπλαση του ΦΙΞ από τη Dimand.