Alter Ego Media: Παραιτήθηκε o Γ. Σαλιάρης– Φασσέας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ο κ. Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας, παραιτήθηκε σήμερα 8.8.2025, για προσωπικούς λόγους, από τις θέσεις του (εκτελεστικού) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τον κ. Σαλιάρη – Φασσέα για τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία. Κατόπιν της ανωτέρω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 8.8.2025, δυνάμει του άρθρου 82 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, αποφάσισε να μην προχωρήσει επί του παρόντος σε εκλογή νέου μέλους και το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 24.10.2029 παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την ίδια ως άνω απόφασή του, ως εξής:

1. Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, Πρόεδρος

2. Ευαγγελία Κουτσαυτάκη, Αντιπρόεδρος

3. Ιωάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Χαράλαμπος Παμπούκης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

5. Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Ανεξάρτητο Μέλος 6. Γεώργιος Δήμας, Μέλος

Τέλος, σημειώνεται ότι, η σύνθεση των Επιτροπών της Εταιρείας παραμένει ως έχει καθώς το παραιτηθέν μέλος, δεν ήταν μέλος των Επιτροπών αυτών.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014, την παράγραφο 4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ε) της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.