Μουζάκης: Πού θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια από το ΜΟΔ

Η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 5.8.2025 συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και κατόπιν μελέτης της Έκθεσης Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 4548/2018, του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή Σπυρίδωνος Μήλιου (ΑΜ ΕΛΤΕ 2784) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΜ ΕΛΤΕ 33), διαπιστώνεται η πλήρης και εμπρόθεσμη, σύμφωνα με το νόμο και το από 8.5.2025 Πρόγραμμα Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ»), καταβολή του κεφαλαίου του ΜΟΔ ύψους €4.700.000,20.

Το σύνολο των 6.714.286 Ομολογιών καταχωρήθηκε στην ΕΛΚΑΤ και οι Ομολογίες αποδόθηκαν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από αυτούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΜΟΔ της Εταιρείας θεωρείται εκδοθέν στις 6.8.2025.

Από το ανωτέρω ποσό που συγκεντρώθηκε, έως την ημερομηνία εκδόσεως, 6.8.2025, οι δαπάνες έκδοσης ανέρχονται στο ποσό των €169.256,60.

Έως τη λήξη του ΜΟΔ, ως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των €300.000,00.

Το υπόλοιπο του αντληθέντος κεφαλαίου, σύμφωνα με το από 8.5.2025 Πρόγραμμα ΜΟΔ και το από 30.6.2025 Πληροφοριακό Δελτίο, διατίθεται ως εξής:

(i) Ποσό ύψους €3.080.000 έως €3.960.000 των αντληθέντων κεφαλαίων σε ενδεχόμενες οικονομικές υποχρεώσεις που αναφύονται εν σχέσει με αναφερόμενες απαιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank/CEPAL έναντι της Εκδότριας από αναφερόμενη εγγυητική ευθύνη της τελευταίας πηγάζουσα από δανειακό χρέος της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ.

(ii) Ποσό ύψους €440.000 έως €1.320.000 των ανωτέρω καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Εκδότριας, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

(α) την ενίσχυση και διεύρυνση δομών και πηγών παραγωγής και προμήθειας πρώτων υλών (ενδεικτικά: διερεύνηση και σύναψη συμφωνιών με νέους προμηθευτές πρώτων υλών για διασφάλιση ποικιλίας και σταθερότητας εφοδιασμού, συντήρηση υφιστάμενων μονάδων, διερεύνηση νέων γεωγραφικών αγορών για sourcing πρώτων υλών, ανάπτυξη logistics & συστημάτων αποθήκευσης με στόχο την καλύτερη διαχείριση εισροών),

(β) για την ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων που διαθέτει (ενδεικτικά: διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας σε νέες περιοχές ή αγορές, πρόσληψη και εκπαίδευση νέων στελεχών πωλήσεων, μελέτη ενίσχυσης της παρουσίας σε ψηφιακά κανάλια, ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών marketing, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και B2B συναντήσεις για διεύρυνση συνεργασιών) και

(γ) την αναβάθμιση των επενδυτικών και μη ακινήτων για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων της όπως ενδεικτικά: ανακαίνιση εκσυγχρονισμός ή ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων (γραφείων, αποθηκών, βιομηχανικών μονάδων), ανακατανομή χρήσεων σε υφιστάμενα ακίνητα προς εξυπηρέτηση αναγκών της Εταιρείας, στέγαση νέων δραστηριοτήτων και συμμόρφωση με περιβαλλοντικές ή πολεοδομικές απαιτήσεις.