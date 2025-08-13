#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λουκέτο και πρόστιμο από ΑΑΔΕ σε γνωστό beach restaurant στην Ρόδο

Παρότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης της Ρόδου δεν είχε κάνει καν διασύνδεση POS με ταμειακή μηχανή. Σφραγίστηκε για 48 ώρες και μπήκε πρόστιμο 10.500 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 11:35

Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με την Αρχή είναι ότι η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε

  • να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και
  • να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 εύρω

ούσα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.

Δηλαδή, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

 

