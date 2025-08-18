Ανανεωμένο λογότυπο για την «Κυριακούλης»

Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην παγκόσμια ιστιοπλοϊκή βιομηχανία, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. ανανεώνει το λογότυπο της. Πρόκειται για μια ανανέωση που συνδυάζει την πλούσια κληρονομιά της με μια δυναμική, σύγχρονη οπτική ταυτότητα, σε απόλυτη αρμονία με τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται, υπό τη νέα διοίκηση και με τη στήριξη των νέων μετόχων.

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει χτίσει ένα όνομα-σύμβολο αξιοπιστίας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας, με παρουσία σε πολλές χώρες και λιμάνια. Το ιστορικό της λογότυπο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τέσσερις δεκαετίες. Σήμερα, έρχεται η στιγμή για ένα νέο οπτικό αποτύπωμα, χωρίς να αλλοιωθεί η ταυτότητα που την έκανε αυτό που είναι.

«Το όνομά μας παραμένει. Η ουσία παραμένει. Το νέο λογότυπο διατηρεί τα βασικά του χαρακτηριστικά, ενώ αποκτά ένα πιο καθαρό, φρέσκο και σύγχρονο χαρακτήρα. Είναι μια φυσική εξέλιξη που αντικατοπτρίζει την ενέργεια και την κατεύθυνση της νέας εποχής που διανύουμε,» αναφέρει ο κ. Γιώργος Κουτσός, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Η μετάβαση στη νέα ταυτότητα θα γίνει σταδιακά σε όλα τα σημεία επαφής της εταιρείας, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωσή της τους επόμενους μήνες.

«Η ανανέωση αυτή δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι μια δήλωση προθέσεων. Προχωράμε μπροστά με σιγουριά, χωρίς να ξεχνάμε ποια είναι η εταιρεία και από πού ξεκίνησε. Η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα είναι απλά η έκφραση για τα όσα έχει καταφέρει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως της επιχειρησιακής δυναμικής που επιδιώκουμε για το μέλλον, αλλά και της ικανότητάς μας να εξελισσόμαστε, να καινοτομούμε και να προσαρμοζόμαστε με ευελιξία σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς» προσθέτει ο κ. Κουτσός.

Το νέο λογότυπο έχει ήδη παρουσιαστεί εσωτερικά στους εργαζομένους της εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν την καρδιά κάθε στρατηγικής και αλλαγής.