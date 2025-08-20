#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

CPI: Πώληση 53.300 μετοχών από την Ελένη Πίγκα

Πλέον η κ. Πίγκα Ελένη κατέχει άμεσα συνολικά 16.700 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 18:34

Η εταιρεία CPI σε συνέχεια της από 20.8.2025 γνωστοποίησης που έλαβε από την κ. Πίγκα Ελένη ότι την 18.08.2025 η κ. Πίγκα Ελένη πώλησε 25.000 μετοχές της Εταιρίας ενώ την 19.08.2025 πώλησε 28.300 μετοχές της εταιρείας.

Συνεπεία της ως άνω πώλησης επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου της μετόχου κ. Πίγκα Ελένης, η οποία κατέχει άμεσα συνολικά 16.700 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,158% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

