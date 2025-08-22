#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΒΑΞ: Στο 8,63% η άμεση συμμετοχή του Κ. Κουβαρά στην εταιρεία

Μεταβιβάστηκε το 8,5% από κυπριακή εταιρεία που ελέγχει απευθείας στον επιχειρηματία.

ΑΒΑΞ: Στο 8,63% η άμεση συμμετοχή του Κ. Κουβαρά στην εταιρεία

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 11:09

Τη μεταβίβαση του 8,494% της ΑΒΑΞ από κυπριακή θυγατρική που ελέγχει ο ίδιος απευθείας στον μέτοχο ανακοίνωσε η εισηγμένη:

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι σύμφωνα με τις από 20.08.2025 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά και την ελεγχόμενη από αυτόν, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007, κυπριακή εταιρεία Savetrans Holdings Limited, η Savetrans Holdings Limited, μέχρι πρότινος μέτοχος της Εταιρείας, μεταβίβασε την 20.08.2025 στον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά το σύνολο των 12.598.955 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,494% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Κωνσταντίνος Κουβαράς, ενώ μέχρι την 20.08.2025 ήλεγχε άμεσα και έμμεσα συνολικά 12.799.835 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,629% της Εταιρείας (ήτοι άμεσα 200.880 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,135% της Εταιρείας και έμμεσα 12.598.955 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,494% της Εταιρείας μέσω της Savetrans Holdings Limited), κατέχει πλέον το ως άνω ποσοστό μόνο άμεσα, ενώ η Savetrans Holdings Limited δεν ελέγχει πλέον άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

AVAX: Στο 8,494% το άμεσο ποσοστό του Κ. Κουβαρά

Intralot: Εκπληρώθηκε η τελευταία αίρεση της Δημόσιας Πρότασης

Eurobank-Εθνική: Πού μπαίνει τώρα ο πήχης για τις μετοχές

Τρίμηνο με «καυτές» εξελίξεις για 11 εισηγμένες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο