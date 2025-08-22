#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Intralot: Εκπληρώθηκε η τελευταία αίρεση της Δημόσιας Πρότασης

Πλέον δεν υφίστανται άλλες αιρέσεις, γνωστοποιεί η «PE SUB HOLDINGS, LLC» σε ανακοίνωση στο χρηματιστήριο

Intralot: Εκπληρώθηκε η τελευταία αίρεση της Δημόσιας Πρότασης

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 16:09

Αναφορικά με την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση που υποβλήθηκε στις 2 Ιουλίου 2025 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η «Δημόσια Πρόταση»), η εταιρεία «PE SUB HOLDINGS, LLC» ανακοινώνει ότι πληρώθηκε στις 22 Αυγούστου 2025 η αναφερόμενη στην ενότητα 1.14 του από 30 Ιουλίου 2025 Πληροφοριακού Δελτίου μοναδική αίρεση της Δημόσιας Πρότασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε άλλες αιρέσεις.

