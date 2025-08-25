#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΣΑ: Ζητάει παράταση για την πληρωμή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων

Η 29η Αυγούστου αποτελεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, γεγονός που επιβαρύνει επιπλέον τις επιχειρήσεις με την ταυτόχρονη καταβολή πλήθους υποχρεώσεων.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 13:55

Επιστολές προς το υπουργείο Οικονομικών και προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητώντας την ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας καταβολής των υποχρεώσεων για τον Αύγουστο, τόσο των ρυθμισμένων όσο και των τρεχουσών, από την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 έως καταληκτική ημερομηνία πληρωμών την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει ο σύλλογος, η 29η Αυγούστου αποτελεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, γεγονός που επιβαρύνει επιπλέον τις επιχειρήσεις με την ταυτόχρονη καταβολή πλήθους υποχρεώσεων και «η προτεινόμενη μικρή χρονική μετάθεση κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποφυγή απώλειας ρυθμίσεων και στην αποτροπή διοικητικών και ταμειακών δυσκολιών για τις επιχειρήσεις».

