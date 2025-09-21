Η φάρμα που επιμένει και φτιάχνει τυριά... Μυκόνου

Η Μύκονος δεν είναι το πρώτο μέρος που σκέφτεται κανείς όταν μιλά για τυροκομία. Το νησί έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στον τουρισμό πολυτελείας, τα beach bars και τις επενδύσεις real estate. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα των resorts, υπάρχει ένας κλάδος που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την τοπική ταυτότητα. Τα παραδοσιακά τυριά.

Η Φάρμα Κούκα Τυροκομική Μυκόνου, που βρίσκεται στην Άνω Μερά Μυκόνου, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2023, όταν η οικογενειακή φάρμα μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 1,01 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της σχεδόν διπλασιάστηκε στο 1,19 εκατ. ευρώ, από 635 χιλ. ευρώ το 2023. Η άνοδος αποδίδεται στην αύξηση παραγωγής και στη σταθερή ζήτηση για παραδοσιακά τυριά και γαλακτοκομικά με «ισχυρό τόπο καταγωγής».

Παρά την κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων, η κερδοφορία ήταν οριακή. Καθαρό αποτέλεσμα 3,4 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 4,5 χιλ. ευρώ το 2023. Το μικτό αποτέλεσμα υποχώρησε στις 105 χιλ. ευρώ, σχεδόν στο μισό από το 2023, το σύνολο ενεργητικού αγγίζει το 1,1 εκατ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια σχεδόν 1,02 εκατ. ευρώ και μηδενικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2023 με κεφάλαιο 1,01 εκατ. ευρώ, μετά τη μετατροπή της ατομικής επιχείρησης της Ειρήνης Κούκα σε ΑΕ, έχει δυναμικότητα επεξεργασίας πέντε τόνων γάλακτος την ημέρα. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει γραβιέρα, κοπανιστή ΠΟΠ, ανθότυρο, αλλά και γιαούρτι.

Σε μια εποχή που οι μικρές ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες παλεύουν να σταθούν απέναντι στους πανεθνικούς και πολυεθνικούς παίκτες, η περίπτωση Κούκα δείχνει ότι υπάρχει χώρος για τοπικά brands.