#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Novibet: Ο Νίκος Βαρβαδούκας αναλαμβάνει Chief Marketing and Growth Officer

Με περισσότερα από 20 χρόνια ηγετικής εμπειρίας στο brand building και το digital commerce, ο κ. Βαρβαδούκας έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη κορυφαίων brands.

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 19:24

Novibet: Ο Νίκος Βαρβαδούκας αναλαμβάνει Chief Marketing and Growth Officer

Η Novibet, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της παγκόσμιας παρουσίας της, ανακοινώνει την ένταξη του κ. Νίκου Βαρβαδούκα στη θέση του Chief Marketing and Growth Officer.

Με περισσότερα από 20 χρόνια ηγετικής εμπειρίας στο brand building και το digital commerce, ο κ. Βαρβαδούκας έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη κορυφαίων brands. Στην πορεία της καριέρας του κατείχε κομβικές θέσεις σε εταιρείες όπως οι Philip Morris, Γερμανός, Diageo, Cosmos Sport και Public Group, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος.

Με την άφιξή του στη Novibet, ο κ. Βαρβαδούκας αναλαμβάνει να ηγηθεί της στρατηγικής ενδυνάμωσης του brand και της ψηφιακής εμπορικής ανάπτυξης της εταιρείας, σε μια περίοδο δυναμικών εξελίξεων και διεθνούς επέκτασης.

Η συνεργασία της Novibet με τον κ. Χριστόφορο Μποζατζίδη ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγραμματισμού της εταιρείας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Novibet και ΠΑΕ Άρης συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2030

Ευρώπη Holdngs: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Ιωάννης Παπαβασιλείου

Alter Ego Media: Παραιτήθηκε o Γ. Σαλιάρης– Φασσέας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Bank of Cyprus: Ο Γ. Συρίχας νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο