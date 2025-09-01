#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Euroxx Χρηματιστηριακή: Εκτίναξη κερδών το α’ εξάμηνο

Τα καθαρά κέρδη της χρηματιστηριακής εκτινάχθηκαν από το 1,11 εκατ. στα 4,98 εκατ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει άνοδο άνω του 44%.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:52

Μεγάλη αύξηση στις οικονομικές της επιδόσεις εμφάνισε κατά το πρώτο μισό του 2025 η Euroxx ΑΧΕΠΕΥ, καθώς σύμφωνα με τις λογιστικές της καταστάσεις:

• Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από τα 14,7 στα 21,27 εκατ. ευρώ (+44,7%).

• Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διογκώθηκαν από το 1,25 στα 4,77 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν από το 1,11 εκατ. στα 4,98 εκατ. ευρώ.

• Στις 31/12/2024 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 19,9 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Euroxx προσδοκά σε ικανοποιητικά αποτελέσματα και κατά το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς.

 

