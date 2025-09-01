#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επίσκεψη του πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, ενημερώθηκε για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου ΟΝΕΧ, Πάνο Ξενοκώστα.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:13

«Η επίσκεψη της Α.Ε. του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Τζου-σογκ Λιμ, στα Ναυπηγεία του ομίλου ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως πύλης της Ευρώπης στη Μεσόγειο και της Κορέας ως παγκόσμιας βιομηχανικής υπερδύναμης, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς ισορροπίες και η τεχνολογική μετάβαση καθιστούν αναγκαίες νέες στρατηγικές συνεργασίες».

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του ομίλου, με την οποία γνωστοποιήθηκε ότι ο πρέσβης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, ενημερώθηκε για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου ΟΝΕΧ Shipyards & Τechnologies και πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνο Ξενοκώστα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξής κρίσιμες παραμέτρους:

  • Στις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς της ναυπηγικής, της ναυτιλίας και της αμυντικής βιομηχανίας όπου οι δύο χώρες κατέχουν ηγετική θέση και μπορούν να διαμορφώσουν πρότυπα διεθνούς συνεργασίας.
  • Στις κοινές δράσεις σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες και τα εναλλακτικά καύσιμα, που αποτελούν προτεραιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της διεθνούς ναυτιλίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

