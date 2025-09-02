#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μύλοι Κεπενού: Αίτημα διαγραφής της μετοχής από το ταμπλό του ΧΑ

Αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση η διαγραφή της μετοχής, με την εισηγμένη να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:12

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, την 29.08.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνεδρίασε η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος διαγραφής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε σήμερα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.

