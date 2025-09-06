Εγκαίνια για τα νέα γραφεία της ΕΥ Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου τα επίσημα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΕΥ Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Τον αγιασμό των νέων γραφείων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβας.

Τα νέα γραφεία, ένα κέντρο τεχνολογίας, καινοτόμου σκέψης και σύγχρονου τρόπου εργασίας, στεγάζονται στο ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο «Ματαράσσο-Αλτσέχ» – το ιστορικό «Χρηματιστήριο» – στην καρδιά των Λαδάδικων. Με ένα σύγχρονο αμφιθέατρο 186 θέσεων, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως χώρος συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας με το ζωντανό οικοσύστημα της πόλης, τα γραφεία σηματοδοτούν το επόμενο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία της EY στη Βόρεια Ελλάδα.

30 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη Θεσσαλονίκη

Με συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 1996, η ΕΥ Ελλάδος βρίσκεται στο πλευρό της επιχειρηματικότητας της Βόρειας Ελλάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό και οργανωτικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών και στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που βασίζεται στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων.

Συνδυάζοντας βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς με κλαδική εξειδίκευση, προηγμένες τεχνολογίες και ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων, οι ομάδες της EY στη Θεσσαλονίκη προσφέρουν στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της εταιρείας – Ελεγκτικές, Συμβουλευτικές, Φορολογικές Υπηρεσίες, και Υπηρεσίες Εταιρικής Στρατηγικής και Χρηματοοικονομικών Συμβούλων (EY-Parthenon).

Ισχυρό αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα

Συγχρόνως, υπηρετώντας τον εθνικό στόχο για βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, η ΕΥ συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εμβληματικών έργων υποδομών με ισχυρό κοινωνικοοικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, το Flyover, η παραχώρηση του Στρατοπέδου Γκόνου για τη δημιουργία Πάρκου Logistics και το Thess INTEC. Παράλληλα, οι ομάδες της EY υποστηρίζουν ιδιωτικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, σε μεγάλα projects, σε κλάδους, όπως το φάρμακο και η υγειονομική περίθαλψη, η ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές, τα καταναλωτικά προϊόντα και το λιανεμπόριο, η βιομηχανία, ο τουρισμός, κ.ά.

Η ΕΥ συνεργάζεται στενά και με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της περιοχής, έχοντας συνάψει συνεργασίες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Εκθετική ανάπτυξη

Ο κομβικός ρόλος της ΕΥ Ελλάδος στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής, αντικατοπτρίζεται και στην εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Ο αριθμός των ανθρώπων που απασχολεί η EY στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται πλέον σε πάνω από 200, καταγράφοντας αύξηση 263% την τριετία 2022-2025. Παράλληλα, το 68% του συνόλου των εργαζόμενών της στην πόλη, και το 85% των νέων προσλήψεων, αφορούν νέους κάτω των 29 ετών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του οργανισμού στην ενίσχυση της νέας γενιάς επαγγελματιών.

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η απόφαση της EY να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Θεσσαλονίκη είναι, πρώτα απ' όλα, δείγμα υγείας για την ίδια την EY στην Ελλάδα. Είναι ακόμα δείγμα υγείας της οικονομίας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα, διότι αν δεν υπήρχε έδαφος δεν θα αποφάσιζαν εταιρίες να επεκτείνουν εδώ τις δραστηριότητές τους. Και είναι επίσης θετικό νέο για τους εργαζομένους της εταιρίας και συνολικά της Θεσσαλονίκης, διότι δεν είναι μικρό πράγμα να απασχολούνται στα γραφεία της EY στη Θεσσαλονίκη, σε πρώτη φάση, πάνω από 200 εργαζόμενοι!».

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε τα νέα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κτίριο που συνδέεται στενά με την ιστορία της πόλης. Η απόφασή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με τα νέα γραφεία που δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην αναπτυξιακή σύγκληση κέντρου και περιφέρειας. Αντικατοπτρίζουν, όμως, και την πεποίθησή μας ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν δυναμικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και στην οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Είναι μία έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης και στο ταλέντο της πόλης, με τη βοήθεια του οποίου θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής να διαμορφώσουν το μέλλον τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση».