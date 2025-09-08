#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χατζηθεοδοσίου για ΔΕΘ: Δεν ακούστηκε κάποιο μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Nα γίνει ρύθμιση χρεών για 300.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν επειδή δεν γίνονται ρυθμίσεις».

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:59

Μια πρώτη αποτίμηση της αγοράς, για τα μέτρα ύψους 1,6 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, έκανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Live Now.

«Για αυτούς τους οποίους αφορούν, τα μέτρα είναι θετικά. Δεν ακούστηκε κανένα μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες περιμέναμε να ακουστεί κάτι, είναι 350.000 στην Ελλάδα και απασχολούν δυο εκατομμύρια εργαζόμενους», σημείωσε ο Γ. Χατζηθεοδοσίου και προσέθεσε:

«Θέλω να μου βρείτε ένα μέτρο που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο θα μπορούσε να είναι ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε φόρο επιτηδεύματος, να σταματήσουμε να έχουμε προκαταβολή φόρου, να γίνει ρύθμιση χρεών για 300.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν επειδή δεν γίνονται ρυθμίσεις».

