#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Eurobank: Στις 30 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα 9μήνου

Οι νέες ημερομηνίες στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2025 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.

Eurobank: Στις 30 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα 9μήνου

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:16

Σε συνέχεια της από 15 Ιανουαρίου 2025 ανακοίνωσης, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2025:

  • Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025:  Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025 και ενημέρωση αναλυτών
  • Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία αποκοπής ενδιάμεσου μερίσματος
  • Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ενδιάμεσου μερίσματος
  • Tετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025 (Νέα ημερομηνία στο ημερολόγιο): Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής ενδιάμεσου μερίσματος

Τέλος σημειώνεται ότι:

  • Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
  • Οι νέες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2025 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Eurobank: Συμμετοχή 243 δικαιούχων στο stock option plan

Euroxx: Νέες τιμές-στόχοι στις τράπεζες, δικαιούνται premium

Ιδιες μετοχές αξίας 7,8 εκατ. ευρώ απέκτησε η Eurobank

Προχωρά η συγχώνευση Ελληνικής και Eurobank Κύπρου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο