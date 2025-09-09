#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εγκρίθηκε αύξηση κεφαλαίου 15,1 εκατ. ευρώ από τη ΓΣ της Τειρεσίας

Στόχος να υποστηριχθεί η υλοποίηση του νέου φιλόδοξου στρατηγικού πλάνου 2026 – 2029 και ο ψηφιακός και επιχειρηματικός μετασχηματισμός της εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:43

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τειρεσίας που πραγματοποιήθηκε στις 5/9/2025 ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €15,1 εκατ., προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του νέου φιλόδοξου στρατηγικού πλάνου 2026 – 2029 και ο ψηφιακός και επιχειρηματικός μετασχηματισμός της εταιρείας.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η αύξηση κεφαλαίου (που σημειωτέων εισφέρει 17 φορές τα κεφάλαια βάσει των οποίων λειτουργεί μέχρι σήμερα η εταιρεία) αποτελεί ηχηρή έμπρακτη υποστήριξη των τραπεζών - μετόχων στην Τειρεσίας και στη Διοίκησή της, υπό τον κ. Ηλία Ξηρουχάκη, ώστε να καταστεί η Τειρεσίας, το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα, ένα σύγχρονο Γραφείο Πίστης, εφάμιλλο και καλύτερο από τα αντίστοιχα του εξωτερικού σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.

Με στόχο να υποστηρίξει την υπεύθυνη πιστωτική επέκταση και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τη συμπερίληψη περισσότερων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε δυνατότητες χρηματοδότησης, η Τειρεσίας θωρακίζει τον θεσμικό της ρόλο, αναβαθμίζει τις τεχνολογικές της υποδομές και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση επιταχύνει βασικούς άξονες της νέας στρατηγικής της εταιρείας, που ήδη έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται: εμπορική εξωστρέφεια, παροχή νέων λύσεων για επιχειρήσεις, τράπεζες αλλά και ιδιώτες, όπως η προστασία από απάτες στο διαδίκτυο, ESG εργαλεία, πιστοληπτική αξιολόγηση (βαθμολόγηση) σε πραγματικό χρόνο, στρατηγικές συνεργασίες με ισχυρούς συνεργάτες του χώρου, ενίσχυση της δυνατότητας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων καθώς επίσης και αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν το Open Banking και ο ευρωπαϊκός κανονισμός Financial Data Access κ.λπ. Είναι σαφές πως η Τειρεσίας έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή λειτουργίας της, καταλήγουν οι ίδιοι κύκλοι.

 

