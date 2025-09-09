#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Νίκος Αναστασίου Γενικός Διευθυντής του αεροδρομίου στο Καστέλι

Από τη νέα του θέση θα έχει την ευθύνη για τη διοίκηση της Εταιρείας, ενόψει της ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής και της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης.

Ο Νίκος Αναστασίου Γενικός Διευθυντής του αεροδρομίου στο Καστέλι

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:09

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) ανέλαβε, από χθες, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο κ. Νίκος Αναστασίου.

Ο κ. Αναστασίου διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία αεροπορικών υποδομών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το πρώτο έργο παραχώρησης αεροδρομίου στη Ρωσία (Πούλκοβο, Αγία Πετρούπολη).

Από τη νέα του θέση θα έχει την ευθύνη για τη διοίκηση της Εταιρείας, ενόψει της ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής και της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης.

Το νέο αεροδρόμιο, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, μια υπερσύγχρονη υποδομή με δυνατότητα εξυπηρέτησης άνω των 15 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του τουρισμού, της οικονομίας και της συνδεσιμότητας της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» έχει συσταθεί για την κατασκευή και διαχείριση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλι της Κρήτης. Σε αυτή συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο (45,90%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) και η GMR Airports Ltd (21,64%).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Κωνσταντίνος Λάμπρου

Στη ΓΕΚ Τέρνα το ΣΔΙΤ για το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο στην Ξάνθη

Intertech: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Κ. Ζιώγας

Chief Operating Officer στην ΕΤΑΔ αναλαμβάνει η Αναστασία Σουλιώτη

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο