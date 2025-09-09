#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

AS Company: Πώληση εννέα ακινήτων στην Ελούντα Κρήτης έναντι 3 εκατ. ευρώ

Ήδη έχει καταβληθεί το 1/3 του τιμήματος και το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του 2025.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:29

Η AS Company Α.Ε. (ΑΣΚΟ), στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 23.5.2025 ανακοίνωσής της, ανακοινώνει ότι την 8.9.2025 υπογράφτηκε μεταξύ αυτής και της εταιρίας «ELOUNDA GREEN PROPERTIES Μον. Α.Ε.» η οριστική σύμβαση πώλησης προς την τελευταία εννέα (9) ακινήτων, που βρίσκονται στη θέση «Πεζούλους» Ελούντας Αγ. Νικολάου Κρήτης.

Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) € και το 1/3 αυτού έχει ήδη καταβληθεί.

Κατά τους όρους της σύμβασης, το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του έτους 2025, με την απόδοση της επένδυσης για την Εταιρία να διαμορφώνεται στο 40%.

