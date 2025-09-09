#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Premia Properties: Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από ICAP

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:24

H PREMIA PROPERTIES ανακοινώνει ότι στις 09.09.2025, η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της PREMIA PROPERTIES και βελτίωσε τη διαβάθμιση στην κλίμακα AΑ (από Α τα προηγούμενα 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, για 4η συνεχόμενη χρονιά.

Η διαβάθµιση ΑA υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραµένει σταθερά υψηλή.

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση ΑA χαρακτηρίζονται από τα πολύ σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά.

