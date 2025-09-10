Τα κρίσιμα ορόσημα για την επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τα έργα επέκτασης του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, με την ανάδειξη του προτιμητέου αναδόχου που θα επιφορτιστεί με την υλοποίηση του πιο κρίσιμου τμήματος του προγράμματος επέκτασης, συνολικού ύψους 1,28 δισ. ευρώ, του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας.

Η εταιρεία, η οποία το α’ εξάμηνο του έτους κατέγραψε μικρή υστέρηση κερδών στα 92,2 εκατ. ευρώ, έχει υιοθετήσει την προσέγγιση της «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου» (Early Contractor Involvement), η οποία διασφαλίζει την έγκαιρη συμβολή εργολάβων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας και σύνθετα έργα υποδομής, μία παράμετρος που χαρακτηρίζεται κρίσιμης σημασίας για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εκτέλεση του project.

Ως εκ τούτου, μέχρι την αναμενόμενη ολοκλήρωση του συνόλου της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο ΔΑΑ θα αξιοποιήσει τα οφέλη της «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου», διασφαλίζοντας πολύτιμη έγκαιρη ανατροφοδότηση από τα συμμετέχοντα σχήματα.

Κατά το α’ εξάμηνο του έτους, η εταιρεία μέσω αντίστοιχου διαγωνισμού ανέδειξε ανάδοχο την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-Redex για την κατασκευή ενός νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων και ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του αεροδρομίου. Οι σχετικές εργασίες που αφορούν τα δύο αυτά έργα έχουν ήδη ξεκινήσει και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται το β’ τρίμηνο του 2027.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η εταιρεία στην εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεσή της, το γραφείο μελετών που έχει αναλάβει την επέκταση του κτιρίου του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, καθώς και τα έργα του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ολοκληρώνει τη φάση της γενικής μελέτης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο της επέκτασης περιλαμβάνει αύξηση της συνολικής επιφάνειας του αεροσταθμού κατά περίπου 150.000 τ.μ. (+68% σε σχέση με τους υφιστάμενους χώρους) και θα προσφέρει αναβαθμίσεις, όπως για παράδειγμα νέες και βελτιωμένες εγκαταστάσεις διακίνησης επιβατών, πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, αύξηση της εμπορικής επιφάνειας άνω του 100%, διεύρυνση χώρων διαχείρισης αποσκευών, λειτουργικοί χώροι υποστήριξης και συναφή συστήματα τεχνολογίας αιχμής.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση του ΔΑΑ, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση και στην ανοδική πορεία που καταγράφει η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έχει επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης, ενοποιώντας τις δύο φάσεις του έργου έως το 2032, δηλαδή αρκετά νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της δυναμικότητας του αεροδρομίου στα 40 εκατ. επιβάτες ετησίως μέχρι το 2032.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι συνολικές επενδύσεις στο πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου ανέρχονται σε 42,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,5 εκατ. ευρώ αφορούν ληφθείσες κατασκευαστικές υπηρεσίες, 23 εκατ. ευρώ πληρωμές προκαταβολών και 173.806 ευρώ κεφαλαιοποιηθέν κόστος δανεισμού.

Οι αγορές-χρυσάφι

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας το α’ εξάμηνο του έτους ανήλθε σε 15,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024. Αναλυτικότερα, σημείωσε άνοδο 2,2%, ενώ η διεθνής αυξήθηκε κατά 9,8%, στοιχείο που αποτυπώνει σταθερή πορεία ανάπτυξης του τουρισμού.

Πάντως, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπήρξε αντίκτυπος στα επίπεδα της κίνησης και, συνακόλουθα, στην αντίστοιχη εμπορική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ένας σημαντικός αριθμός μη προγραμματισμένων πτήσεων επαναπατρισμού από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους αγορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς επιβατικής κίνησης ανά περιοχή κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου, όλες οι περιφερειακές αγορές σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη. Διψήφιο ποσοστό αύξησης καταγράφηκε από την Ανατολική Ευρώπη (+13,6%) και την Αμερική (+14,6%), με τη Δυτική Ευρώπη (+6,9%) να έπεται. Η σημασία των συγκεκριμένων αγορών αποτυπώνεται στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86% της συνολικής διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου.

Σημαντική ανάπτυξη σημειώθηκε επίσης και από τις αγορές της Μέσης Ανατολής (+22,4%), της Αφρικής (+20,4%) και της υπόλοιπης Ασίας (+18,9%), με ποσοστά που πλησιάζουν ή υπερβαίνουν το 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Οι προκλήσεις

Όπως εκτιμάται, η επιβατική κίνηση κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους αναμένεται να ακολουθήσει υγιή ανοδική τάση. Ωστόσο, επισημαίνεται πως αυτή η αύξηση συνεπάγεται μια σειρά επιχειρησιακών και στρατηγικών προκλήσεων, οι οποίες αναμένεται να ασκήσουν αυξανόμενη πίεση στις λειτουργίες του αεροδρομίου πριν την παράδοση της πρόσθετης δυναμικότητας.

Στο μέτωπο των προκλήσεων, αυτές που σχετίζονται με τη δυναμικότητα του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας παραμένουν κρίσιμες.

«Η, λόγω παλαιότητας, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση της υποδομής ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται το 2028. Επιπλέον, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιβάλλουν τα δικά τους κριτήρια αποδοτικότητας, τα οποία αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των ελεγκτών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η θέσπιση και διατήρηση ενός πλαισίου δυναμικότητας του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, που είναι αποδεκτό από τον ΔΑΑ, τις αεροπορικές εταιρείες και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελεί κρίσιμο ορόσημο, ιδίως ενόψει των απαιτητικών εργασιών επέκτασης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Στις προκλήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του αεροδρομίου περιλαμβάνονται και οι ελλείψεις προσωπικού στις ομάδες επίγειας εξυπηρέτησης, αεροπορικής ασφάλειας, πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης και κατασκευής.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, καθώς το έργο επέκτασης του αεροδρομίου και οι πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού θα προχωρούν, η προσέλκυση και η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού θα γίνεται ολοένα και πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια.

«Παρότι έχουμε αντιμετωπίσει λιγότερα προβλήματα στελέχωσης σε σύγκριση με πολλά άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, η προσέλκυση, η εύρεση και η πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού -ιδίως σε βασικούς τομείς όπως το πρόγραμμα επέκτασης, τα πληροφοριακά συστήματα και η κυβερνοασφάλεια- ενδέχεται να καταστεί ολοένα και πιο δύσκολη τα επόμενα χρόνια», επισημαίνεται στην εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση του ΔΑΑ.