Ακυρώνεται το deal Aktor - Prodea στα ακίνητα

Ακυρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το deal ύψους 500 εκατ. ευρώ για την πώληση 39 ακινήτων της Prodea στον όμιλο Aktor.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, η Aktor αποφάσισε να προχωρήσει σε ακύρωση της σχετικής συμφωνίας, καθώς κρίθηκε ότι στην τελική της μορφή (μετά δηλαδή από αλλαγές στην περίμετρο της συμφωνίας), τα περιθώρια κέρδους δεν ήταν τα αναμενόμενα και η συμφωνία δεν είναι αρκετά συμφέρουσα.

Η συμφωνία περιλάμβανε την πώληση χαρτοφυλακίου 39 ακινήτων, σε ένα deal ύψους 500 εκατ. ευρώ, για την οποία είχε υπογραφεί σχετικό προσύμφωνο από τον Οκτώβριο του 2024, με τα ακίνητα να αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου 40,6 εκατ. ευρώ.

Λόγω της πολυπλοκότητας της συναλλαγής, η προθεσμία ολοκλήρωσης της συμφωνίας είχε ήδη παραταθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.