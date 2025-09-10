#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Θεοδωρικάκος: Παράταση στις γενικές συνελεύσεις των φαρμακευτικών

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:58

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αποδεχόμενος το αίτημα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των νομικών προσώπων του κλάδου για το έτος 2025, κατά 50 ημερολογιακές ημέρες.

Το αίτημα των φορέων της φαρμακοβιομηχανίας βασίζεται στην αδυναμία οριστικοποίησης των οικονομικών καταστάσεων εντός των καθορισμένων προθεσμιών, εξαιτίας της καθυστέρησης έκδοσης των σημειωμάτων clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του 2024.

Με τη σχετική ρύθμιση, παρατείνονται αναλόγως και όλες οι προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή των πρακτικών συνελεύσεων και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

