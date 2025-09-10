#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Enterprise Greece: Αισιοδοξία για αύξηση των εξαγωγών στα ενδύματα

Εμπορικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο επισκέφτηκαν τα ελληνικά περίπτερα στις δύο εκθέσεις μόδας και πραγματοποίησαν εμπορικές συμφωνίες για την επόμενη χρονιά.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:34

Με θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή 57 ελληνικών εταιρειών μόδας σε δύο διεθνείς εκθέσεις σε Παρίσι και Μιλάνο. «Αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για δυναμική αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών καταναλωτικών προϊόντων και το επόμενο εξάμηνο», όπως σημειώνεται σε ανάρτηση της Enterprise Greece στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει:

«Η ελληνική μόδα πρωταγωνιστεί σε Παρίσι και Μιλάνο!

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Εθνική Συμμετοχή, που διοργανώθηκε από την Enterprise Greece, στις Διεθνείς Εκθέσεις Who's Next στο Παρίσι και MICAM στο Μιλάνo, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν!

✔️ 57 ελληνικές εταιρείες παρουσίασαν τις δημιουργίες τους για το καλοκαίρι του 2026

✔️ Εμπορικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο επισκέφτηκαν τα ελληνικά περίπτερα και πραγματοποίησαν εμπορικές συμφωνίες για την επόμενη χρονιά

Το θετικό αποτύπωμα και των δύο εκθέσεων αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για δυναμική αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών καταναλωτικών προϊόντων και το επόμενο εξάμηνο!

Στηρίζουμε έμπρακτα τους Έλληνες σχεδιαστές, έτσι ώστε οι μοναδικές τους δημιουργίες να ξεχωρίσουν στις διεθνείς αγορές!».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

