Στην Κύπρο επεκτείνονται οι θυρίδες Skroutz Point

Νέο κεφάλαιο για την Skroutz Last Mile με την έναρξη λειτουργίας και την τοποθέτηση θυρίδων Skroutz Point στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:55

Η Skroutz κάνει την αγοραστική διαδικασία ακόμα πιο απλή και γρήγορη για τους κατοίκους της Κύπρου με την έναρξη της λειτουργίας της Skroutz Last Mile (SLM) Κύπρου και την εγκατάσταση των πρώτων θυρίδων Skroutz Point.

Ήδη από τον Μάιο του 2025 η Skroutz διαθέτει αποθήκη στη Λάρνακα, ενώ τον Ιούνιο ξεκίνησαν και οι πρώτες παραδόσεις. Σήμερα, η SLM Κύπρου εξυπηρετεί όλη την Λάρνακα και στόχος είναι έως τα μέσα Οκτωβρίου να επεκταθεί στη Λευκωσία και στη συνέχεια να καλύψει επιλεγμένες περιοχές της Λεμεσού. Οι πελάτες που εξυπηρετούνται από την SLM Κύπρου απολαμβάνουν ήδη το live delivery tracking, τη λύση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την εμπειρία παράδοσης. 

Επιπλέον, οι αυτόματες θυρίδες Skroutz Point είναι γεγονός και στη μεγαλόνησο με την Λάρνακα να αποτελεί προς το παρόν την πρώτη πόλη της Κύπρου που τις φιλοξενεί. Τα Skroutz Point προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ευελιξία. Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται η εγκατάσταση των πρώτων Skroutz Point και στη Λευκωσία, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν τοποθετηθεί δεκάδες ακόμη σημεία παραλαβής σε όλη την Κύπρο. 

Ο Αγαμέμνων Παπάζογλου, CEO της Skroutz Last Mile δήλωσε: «Η Κύπρος αποτελεί για εμάς μια στρατηγικής σημασίας αγορά, στην οποία επενδύσουμε δυναμικά. Με την SLM Κύπρου και τα Skroutz Point στην Κύπρο, δίνουμε τη δυνατότητα στους Κύπριους καταναλωτές να απολαμβάνουν μια ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη αγοραστική εμπειρία».

