Ο Βαγγέλης Σμυρλής νέος general manager στη Beverage World

Έχει δημιουργήσει και ηγηθεί ομάδων υψηλών επιδόσεων σε Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ έχει εργασθεί σε εταιρείες κολοσσούς όπως Diageo, William Grant & Sons και Amber Beverage Group.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:32

Η Beverage World, μέλος του ομίλου Φώτος Φωτιάδης, καλωσορίζει τον Βαγγέλη Σμυρλή, ένα καταξιωμένο στέλεχος με πολυετή και διεθνή πορεία στον κλάδο των FMCG, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα General Manager, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Ο κ. Σμυρλής διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές επιτυχίες  στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων αγορών και τη δυναμική επέκτασή τους.

Έχει δημιουργήσει και ηγηθεί ομάδων υψηλών επιδόσεων σε Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ η επαγγελματική του πορεία σε εταιρείες κολοσσούς όπως Diageo, William Grant & Sons και Amber Beverage Group υπογραμμίζει την ικανότητά του να καθοδηγεί με όραμα και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ο κ. Σμυρλής δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά που  εντάσσομαι στην ομάδα της Beverage World και στον όμιλο Φώτος Φωτιάδης. Ανυπομονώ να εργαστούμε όλοι μαζί και να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην αγορά δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης με σεβασμό στους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και στον Έλληνα καταναλωτή».

