Viohalco: Το ιστορικό ρεκόρ εξαμήνου και η επόμενη ημέρα

Η Viohalco δημοσίευσε χθες τα εξαμηνιαία αποτελέσματά της, παρουσιάζοντας τις υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις στην πολυετή ιστορία της, παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από σειρά σημαντικών προκλήσεων και από στασιμότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία (σε αρκετές δραστηριότητες παρατηρείται πτώση ζήτησης).

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Viοhalco (φωτ. ο Μιχάλης Στασινόπουλος) αυξήθηκε από τα 3,25 στα 3,72 δισ. ευρώ, το προσαρμοσμένο EBITDA διευρύνθηκε από τα 272,6 στα 378,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν (από τα 68,9 στα 134,7 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, ο δείκτης ρευστότητας που κατά το παρελθόν αποτελούσε το «αγκάθι» των λογιστικών καταστάσεων, λόγω της ανόδου της κερδοφορίας των τελευταίων ετών, κυμαίνεται πλέον σε σαφώς ικανοποιητικά επίπεδα (καθαρό χρέος προς προσαρμοσμένο EBITDA στο 2,4).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι βελτίωσαν τις λειτουργικές τους κερδοφορίες όλες οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου (Cenergy, ElvalHalcor, Noval, Σιδενόρ-Sovel), με τους κλάδους των καλωδίων, των σωλήνων χάλυβα και των προϊόντων έλασης αλουμινίου να αποτελούν τις δραστηριότητες που ήταν κυρίως υπεύθυνες για την τόσο μεγάλη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εισηγμένης.

Επίσης, η μόνη δραστηριότητα που είχε υποχρεωθεί πέρυσι σε ζημίες (χάλυβας) εμφάνισε φέτος προ φόρων κερδοφορία, με τις ΣΙΔΕΝΟΡ-Sovel να ανεβάζουν τη λειτουργική τους επίδοση από τα 17 στα 44 εκατ. και το προ φόρων αποτέλεσμά τους από τα -22 στα +6 εκατ. ευρώ.

Πώς όμως αναμένεται να εξελιχθούν τα πράγματα στο δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς, δεδομένου ότι ο όμιλος δεν έχει επικοινωνήσει σχετικό guidance;

Η Cenergy μετά τα εξαμηνιαία αποτελέσματά της (προσαρμοσμένο EBITDA στα 171 εκατ. ευρώ) ανέβασε την εκτίμησή της για το σύνολο της χρονιάς, αναφερόμενη σε προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ. Πάντως, συνήθως το δεύτερο εξάμηνο της εισηγμένης κινείται καλύτερα από το πρώτο.

H διοίκηση της Noval ΑΕΕΑΠ επιμένει στις προβλέψεις της για αύξηση εσόδων από ενοίκια από τα 33,4 στα 36-38 εκατ. ευρώ και για άνοδο λειτουργικών κερδών από τα 20,6 στα 22-24 εκατ. ευρώ (βέβαια το τελικό αποτέλεσμα θα επηρεαστεί και από την εύλογη αξία των ακινήτων της εταιρείας στις 31/12/2025, όπως θα την αποτιμήσουν οι ορκωτοί εκτιμητές).

Η ElvalHalcor αποφεύγει να προχωρεί σε προβλέψεις, ενώ καλύτερα από πέρυσι αναμένεται να κινηθεί φέτος και ο κλάδος χάλυβα της εισηγμένης. Έτσι, μετά την επιστροφή στην προ φόρων κερδοφορία που σημειώθηκε το πρώτο φετινό εξάμηνο (από -22 σε +6 εκατ. ευρώ), παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμη καλύτερα το δεύτερο μισό της χρονιάς, καθώς:

α) Το περσινό δεύτερο εξάμηνο ήταν γεμάτο προκλήσεις για τον κυκλικό κλάδο του χάλυβα. β) Το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιορισμοί στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες και γ) Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται το ενεργειακό κόστος.

ΥΓ: Με βάση το χθεσινό (18/9/2025) κλείσιμο της μετοχής στα 6,96 ευρώ, η Viοhalco διαπραγματεύεται στο ΧΑ χαμηλότερα από τη λογιστική της αξία (1,8 δισ. έναντι 1,987 δισ. ευρώ) και πιθανότατα με μονοψήφιο δείκτη P/Ε, σε περίπτωση που η επίδοση του δεύτερου εξαμήνου κινηθεί κοντά στα επίπεδα του πρώτου μισού του έτους.