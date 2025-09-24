Η Bolt επεκτείνει τις υπηρεσίες της στην Κρήτη

Την παρουσία της στην Κρήτη εγκαινιάζει η Bolt ξεκινώντας από τη Χερσόνησο και επεκτείνοντας σταδιακά τις υπηρεσίες ride-hailing στο νησί, σε συνεργασία με τους τοπικούς αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί. Παράλληλα, εισάγει και τη λειτουργία Flight Tracking στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

«Η Κρήτη συνδυάζει μοναδικά τα χαρακτηριστικά μιας δυναμικής τουριστικής βιομηχανίας με την, ταυτόχρονα, ζωντανή τοπική κοινότητα, ανεξαρτήτως εποχικότητας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεχίζουμε την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα, συστήνοντας την Bolt στο νησί, ενισχύοντας αυτά τα χαρακτηριστικά με την τεχνογνωσία μας.

Μέσα από την παρουσία και δραστηριότητά μας θέλουμε να στηρίξουμε τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, δίνοντάς τους περισσότερες επιλογές, προσφέροντας, παράλληλα στους κατοίκους και τους επισκέπτες έναν σύγχρονο, ασφαλή και διαφανή τρόπο μετακίνησης. Στην Bolt πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η τεχνολογία μπορούν να εξελίξουν τις αστικές μετακινήσεις, προς όφελος όλων», υπογραμμίζει ο Γιώργος Ξενοκράτης, Senior Manager Public Policy EU της Bolt.

Επιπλέον, με στόχο να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, η Bolt εισάγει και τη λειτουργία Flight Tracking στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Η δυνατότητα αυτή, επιτρέπει τον αυτόματο συγχρονισμό της ώρας παραλαβής με τις πραγματικές ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων, παρέχοντας στους οδηγούς ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτηση του επιβάτη, ακόμη και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή αλλαγών.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναμονής και η εμπειρία μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο γίνεται πιο άνετη, άμεση και αξιόπιστη, προς όφελος τόσο των ταξιδιωτών όσο και των κατοίκων και επιχειρήσεων της Κρήτης, καταλήγει η ανακοίνωση.